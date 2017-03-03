Тайная аренда Абрамовича и Жуковой

Подобное, как известно, тянется к подобному – это выражение абсолютно справедливо в отношении сильных мира сего. Не случайно их привлекают места, где раньше жили другие знаменитости. Вот и российский миллиардер Роман Абрамович, по слухам, отдает предпочтение домам "с биографией".

В СМИ появилась информация, что недавно бывший губернатор Чукотки вместе с семьей обосновался в имении, где в детстве отдыхала Жаклин Кеннеди. Сообщалось, что якобы прошлым летом Абрамович с супругой Дарьей Жуковой тайно арендовали усадьбу Lasata в Ист-Хэмптоне, ранее принадлежавшую семье Джеки.

О вероятном проживании миллиардера в имении родственников 35-го президента США пишет газета New York Post. Журналисты Forbes, в свою очередь, попытались выяснить, действительно ли бизнесмен снимал это поместье. Однако представитель миллиардера от комментариев отказался.

Поместье Lasata в Ист-Хэмптоне построено дедом Жаклин Кеннеди – Джоном Верноу Бувье-младшим в 1917 году. Автор проекта – архитектор Артур Джексон.



Помимо особняка, владение включало конюшню и несколько огородов. Джеки проводила в Lasata летние каникулы, а повзрослев, регулярно навещала здесь родных.

В настоящее время владельцем усадьбы площадью 4,4 гектара является арт-директор Tiffany&Co Рид Кракофф. Сообщалось, что он и его супруга, дизайнер интерьеров Дельфина Кракофф, купили поместье у предыдущих хозяев за 25 миллионов долларов.



В 2007 году усадьба была полностью отреставрирована. На ее территории появились отдельно стоящий гараж на три автомобиля, бассейн и дом с двумя спальнями.

В сентябре 2016 года имение было выставлено на продажу за 54 миллиона долларов. Несмотря на то что позже цена лота упала до 52 миллионов, покупатель на объект элитной недвижимости пока не нашелся.

Помимо усадьбы, также можно приобрести по отдельности два участка. Один из них – площадью 2,8 гектара с жилым и гостевым домами и бассейном – продается за 39 миллионов долларов. Второй участок – площадью почти 1,6 гектара с теннисным кортом – можно купить за 13 миллионов долларов.

Сообщалось, что Дарья Жукова приобрела имение в самом престижном районе Лос-Анджелеса – на Голливудских холмах – стоимостью почти в 19,5 миллиона долларов. Изначально СМИ утверждали, что дом купил Роман Абрамович, однако спустя сутки уточнили: покупательница – его супруга.

Ранее в благодарность за рождение сына миллиардер приобрел для жены имение на острове Сен-Бартельми в Карибском море. Как писали Dni.Ru, этот райский уголок называют островом миллионеров. Именно здесь расположены поместья, принадлежащие кланам Рокфеллеров и Ротшильдов, а также звездам Голливуда Сильвестру Сталлоне и Харрисону Форду.