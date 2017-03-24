Россиян вынуждают переплачивать за лекарства

Генпрокуратура нашла 84 тысячи различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств. Самое распространенное – завышенные цены на жизненно необходимые препараты по всей стране.

Как рассказал официальный представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной, нарушения выявлены по итогам проведенных в 2016 году проверок российской системы здравоохранения. Он пояснил, что закон ограничивает оптовые и розничные добавки на препараты из списка жизненно необходимых, но этими требованиями постоянно и повсеместно пренебрегают, пишет газета "Известия".

Например, в Кемеровской области продавали с надбавкой в 55% аскорбиновую кислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин. При этом законом разрешено повышение цены не более чем на 30%.

Кроме того, многие аптечные и медицинские учреждения не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, правила хранения и использования лекарств, а также порядок их отпуска. В отношении владельцев аптек возбуждены дела об административном правонарушении. В ряде регионов прокуроры направили в суды заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, реализующим лекарственные препараты.

Также распространенным нарушением, которое выявили в ходе проверок, является отсутствие учета необходимых объемов медпомощи населению и ее финансового обеспечения региональными властями. К примеру, в тяжелом положении оказались льготники в Калмыкии. Необходимые лекарственные препараты в республике получили меньше 25% нуждающихся.