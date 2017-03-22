Контрацептивы спасают женщин от рака
Сенсационное открытие сделали исследователи из Абердинского университета (Шотландия). Участницами эксперимента стали 46 тысяч женщин. Специалисты наблюдали за ними с 1968 года.
Исследование началось всего лишь спустя всего несколько лет после выхода препаратов-контрацептивов на рынок. Выяснилось, что прием оральных противозачаточных таблеток сокращает риск развития рака кишечника на 19%, эндометрия – на 34% и яичников – на 33%, сообщает журнал American Journal of Obstetrics and Gynaecology.
Вместе с тем, исследования последних лет показывают, что оральные контрацептивы повышают риск развития рака груди и шейки матки. Но он сходит на нет уже спустя несколько лет после отмены препарата.
А вот пониженный риск рака кишечника, эндометрия и яичников сохраняется более 35 лет. Ученые напоминают женщинам, что для выбора подходящего препарата им необходимо обратиться к врачу.
Сегодня контрацептивы принимают миллионы женщин по всему миру. По мнению экспертов, результаты исследования должны серьезно повлиять на некоторые страхи, которые имеются у многих представительниц прекрасного пола по поводу воздействия данных лекарств.
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