Контрацептивы спасают женщин от рака

Ученые выяснили, что противозачаточные таблетки защищают представительниц прекрасного пола от некоторых видов рака. Более того, они снижают риск развития заболевания даже спустя 35 лет после того, как женщины прекращают их принимать.

Сенсационное открытие сделали исследователи из Абердинского университета (Шотландия). Участницами эксперимента стали 46 тысяч женщин. Специалисты наблюдали за ними с 1968 года.

Исследование началось всего лишь спустя всего несколько лет после выхода препаратов-контрацептивов на рынок. Выяснилось, что прием оральных противозачаточных таблеток сокращает риск развития рака кишечника на 19%, эндометрия – на 34% и яичников – на 33%, сообщает журнал American Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Вместе с тем, исследования последних лет показывают, что оральные контрацептивы повышают риск развития рака груди и шейки матки. Но он сходит на нет уже спустя несколько лет после отмены препарата.

А вот пониженный риск рака кишечника, эндометрия и яичников сохраняется более 35 лет. Ученые напоминают женщинам, что для выбора подходящего препарата им необходимо обратиться к врачу.

Сегодня контрацептивы принимают миллионы женщин по всему миру. По мнению экспертов, результаты исследования должны серьезно повлиять на некоторые страхи, которые имеются у многих представительниц прекрасного пола по поводу воздействия данных лекарств.