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Экономика

Сколько потеряет Украина от закрытия "дочки" Сбербанка

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Украинские компании и население понесут огромные потери в случае закрытия дочернего учреждения Сбербанка. Такие прогнозы делают финансовые эксперты. С прекращением работы российской финансово-кредитной организации рассчитываться с вкладчиками придется украинскому Фонду гарантирования вкладов. А его сегодняшняя задолженность перед казной уже составляет десятки миллиардов гривен. В итоге будет нанесен еще один удар по бюджету Украины.
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По данным Национального банка Украины, за прошлый год кредитный портфель Сбербанка сократился с 45 миллиардов гривен до 40,4 миллиарда (около 1,5 миллиарда долларов). За то же время общий депозитный портфель вырос с 17,8 миллиарда гривен до 18,8 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов). При этом 5,1 миллиарда гривен (примерно 189 миллионов долларов) из 18,8 миллиарда – это деньги предприятий.

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Сбербанк входит в десятку крупнейших держателей депозитов украинцев. Первые три места в этом рейтинге занимают госбанки: Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. В российской финансово-кредитной организации украинцы хранят 11,4 миллиарда гривен (около 422 миллионов долларов), отмечает ТАСС.

В случае если Киев примет решение о закрытии Сбербанка, рассчитываться с вкладчиками придется украинскому Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ). А он уже и так должен Минфину и Нацбанку 70 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, очередное кредитование приведет к эмиссии национальной валюты. Закрыв Сбербанк, Нацбанк Украины спровоцирует запуск печатного станка и еще сильнее раскрутит инфляцию. Если же украинские власти решат прекратить работу двух других российских банков – Внешэкономбанка (депозиты населения – 5,3 миллиарда гривен) и ВТБ Банк (4,5 миллиарда), придется печатать больше 20 миллиардов (свыше 740 миллионов долларов).

Напомним, руководство Украины больше года ведет переговоры с Международным валютным фондом по вопросу получения одного миллиарда долларов кредита. Как утверждают в правительстве страны, эти деньги необходимы для стабилизации гривны и недопущения роста инфляции. 

Автор: Денис Попов14 марта 2017, 11:26

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