Россия ударила Эрдогана по помидорам

Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам.

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