Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов

В скором времени россияне могут столкнуться с нехваткой молочных продуктов, а также с их подорожанием. О таких перспективах министру сельского хозяйства Александру Ткачеву сообщили производители.

Непростая ситуация на рынке молочной продукции может сложиться из-за перебоев в поставках, уточнили фермеры. Решением Россельхознадзора с 1 февраля 2017 года правила отгрузки ужесточены для товаров из регионов, где обнаружены заразные болезни животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва). Перед отправкой в другие субъекты молоко должно пройти пастеризацию.

Национальный союз производителей молока направил главе Минсельхоза письмо, попросив изменить решение ведомства, сообщает газета "Коммерсантъ". Ограничения Россельхознадзора несут существенные риски для поставщиков сырья и производителей молочной продукции, пояснили авторы документа.

Отсутствие возможности распространять продукцию в других регионах обернется для производителей серьезными убытками или закрытием предприятий. Заводам, закупающим сырье в соседних областях, ограничения грозят его дефицитом и ростом цен, что приведет к увеличению стоимости готового продукта.

Фермеры подчеркнули, что требование пастеризации молока является излишним: на сырье выдаются сертификаты, а продукция подвергается термической обработке в процессе производства. В Минсельхозе подтвердили получение письма, но комментировать его не стали.