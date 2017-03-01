Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию

Очередной, третий по счету, иск готовит Киев во Всемирную торговую организацию. Жалоба касается российского запрета на импорт украинской продукции. В Минэкономразвития Украины действия Москвы назвали "торговой агрессией".

Киев хочет продемонстрировать всем, что украинские продукты "качественные, безопасные, а также соответствуют требованиям технического регулирования". Их можно покупать, заверяет замминистра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Мыкольская. Третий иск украинской стороны в ВТО преследует, по ее словам, именно такую цель.

"Он коснется запретов, которые были введены относительно наших продуктов питания и некоторых промышленных товаров, по их якобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям России", – цитирует Мыкольскую РИА Новости.

Украина уже подавала иск в ВТО против России. Тогда это касалось ограничения транзита по российской территории в третьи страны.

"9 февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Киргизию", говорилось в сообщении украинского Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что, по оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% – в Киргизию пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России.

Украина стала одной из стран, в отношении которых Россия ввела продовольственное эмбарго. Оно стало ответом на антироссийские санкции. Что же касается ограничения транзита украинских товаров через российскую территорию, то оно действует с 1 января 2016 года.

Мыкольская отметила, что многие украинские компании "опасаются жаловаться в ВТО, так как продают в Россию и другую продукцию". Замминистра считает, что надо говорить о "торговой агрессии России". "Этот термин должен появиться в головах нашего бизнеса и должностных лиц, в этом случае мы иначе будем воспринимать и потери нашего экспорта в целом, и действия с российской стороны", – заявила торгпред. Она признала, что по Украине торговое эмбарго ударило значительно сильнее, чем по странам ЕС.