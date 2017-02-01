Рис может исчезнуть из российских магазинов

В текущем сезоне в России ожидается нехватка одного из самых востребованных продуктов питания – риса. По мнению экспертов, в ближайшее время низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия могут стать причиной образования дефицита риса в нашей стране.

Ситуацию усугубляет двукратный рост экспортных поставок риса при снижении объемов его импорта. До сих пор у ритейлеров не возникало беспокойства на этот счет, однако месяц назад некоторые розничные сети уже ощутили перебои с поставками готовой продукции.

Представители розничных сетей официально не комментируют ситуацию с ценами на рис, пишет "Коммерсант". Однако по информации одного из крупных ритейлеров, в конце 2016 года у российских производителей были некоторые проблемы с его поставками, не носящих системного характера.



По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 1,07 миллионов тонн риса, что соответствует уровню предыдущего года. Однако из-за дождливой погоды в Краснодарском крае выход готовой крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, вместо 65% годом ранее.

Остатки риса-сырца в хранилищах по состоянию на 10 января 2017 года участники рынка оценивают в 477,3 тысяч тонн. Между тем годом ранее это количество составляло 494,1 тысяч тонн.

В текущем сезоне уборка риса длилась до декабря 2016 года, поэтому выход крупы с сырца сократился на 8-10% по сравнению с прошлым сезоном. Эксперты продовольственного рынка полагают, что до нового урожая в сентябре 2017 года России для внутреннего потребления нужно около 300-330 тысяч тонн риса-крупы.