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Рис может исчезнуть из российских магазинов
Ситуацию усугубляет двукратный рост экспортных поставок риса при снижении объемов его импорта. До сих пор у ритейлеров не возникало беспокойства на этот счет, однако месяц назад некоторые розничные сети уже ощутили перебои с поставками готовой продукции.
Представители розничных сетей официально не комментируют ситуацию с ценами на рис,
пишет "Коммерсант".
Однако по информации одного из крупных ритейлеров, в конце 2016 года у российских производителей были некоторые проблемы с его поставками, не носящих системного характера.
По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 1,07 миллионов тонн риса, что соответствует уровню предыдущего года. Однако из-за дождливой погоды в Краснодарском крае выход готовой крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, вместо 65% годом ранее.
Остатки риса-сырца в хранилищах по состоянию на 10 января 2017 года участники рынка оценивают в 477,3 тысяч тонн. Между тем годом ранее это количество составляло 494,1 тысяч тонн.
В текущем сезоне уборка риса длилась до декабря 2016 года, поэтому выход крупы с сырца сократился на 8-10% по сравнению с прошлым сезоном. Эксперты продовольственного рынка полагают, что до нового урожая в сентябре 2017 года России для внутреннего потребления нужно около 300-330 тысяч тонн риса-крупы.
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