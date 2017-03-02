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Россиян защитят от коммунальных поборов

Фото: GLOBAL LOOK press\CHROMORANGE / Bilderbox
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.
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Устранить необоснованные начисления и снизить размер платы на общедомовые нужды (ОДН) – с таким требованием выступила "Единая Россия". Законопроект по приоритету показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами подготовлен фракцией "ЕР" совместно с коллегами из других партий.

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Необходимость изменений в жилищном законодательстве стала очевидной благодаря мониторингу, проведенному в рамках партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя".

"Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше", – отметил руководитель проекта "ЕР", первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Депутат напомнил, что Минстрой России разослал во все субъекты письмо, в котором указал на необходимость учитывать показания приборов при расчете платы за содержание жилого помещения. "Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Госдуме, законопроект носит консолидированный характер", – отметил Сидякин.

Александр Сидякин. Фото: er.ru

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включены расходы на горячую и холодную воду, отведение сточных вод, электричество, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Ранее они были включены в "коммуналку". Однако в некоторых регионах сумму сделали фиксированной, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. В результате фактическое потребление коммунальных ресурсов оказывается значительно ниже норматива, а жильцам приходится переплачивать.

"Школа грамотного потребителя" продолжит следить за ситуацией и выявлять случаи необоснованного повышения оплаты расходов на ОДН. Итоги мониторинга подведут в середине марта. Парламентарий подчеркнул, что эталоном для расчета нормативов потребления должен быть энергоэффективный дом. Это будет стимулировать собственников жилья к энергосбережению.

Автор: Федор Лопырев2 марта 2017, 13:25

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