Россиян защитят от коммунальных поборов

Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

Устранить необоснованные начисления и снизить размер платы на общедомовые нужды (ОДН) – с таким требованием выступила "Единая Россия". Законопроект по приоритету показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами подготовлен фракцией "ЕР" совместно с коллегами из других партий.

Необходимость изменений в жилищном законодательстве стала очевидной благодаря мониторингу, проведенному в рамках партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя".

"Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше", – отметил руководитель проекта "ЕР", первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Депутат напомнил, что Минстрой России разослал во все субъекты письмо, в котором указал на необходимость учитывать показания приборов при расчете платы за содержание жилого помещения. "Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Госдуме, законопроект носит консолидированный характер", – отметил Сидякин.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включены расходы на горячую и холодную воду, отведение сточных вод, электричество, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Ранее они были включены в "коммуналку". Однако в некоторых регионах сумму сделали фиксированной, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. В результате фактическое потребление коммунальных ресурсов оказывается значительно ниже норматива, а жильцам приходится переплачивать.

"Школа грамотного потребителя" продолжит следить за ситуацией и выявлять случаи необоснованного повышения оплаты расходов на ОДН. Итоги мониторинга подведут в середине марта. Парламентарий подчеркнул, что эталоном для расчета нормативов потребления должен быть энергоэффективный дом. Это будет стимулировать собственников жилья к энергосбережению.