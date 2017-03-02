Россиян защитят от коммунальных поборов
Устранить необоснованные начисления и снизить размер платы на общедомовые нужды (ОДН) – с таким требованием выступила "Единая Россия". Законопроект по приоритету показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами подготовлен фракцией "ЕР" совместно с коллегами из других партий.
Необходимость изменений в жилищном законодательстве стала очевидной благодаря мониторингу, проведенному в рамках партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя".
"Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше", – отметил руководитель проекта "ЕР", первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Депутат напомнил, что Минстрой России разослал во все субъекты письмо, в котором указал на необходимость учитывать показания приборов при расчете платы за содержание жилого помещения. "Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех фракций в Госдуме, законопроект носит консолидированный характер", – отметил Сидякин.
С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включены расходы на горячую и холодную воду, отведение сточных вод, электричество, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Ранее они были включены в "коммуналку". Однако в некоторых регионах сумму сделали фиксированной, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. В результате фактическое потребление коммунальных ресурсов оказывается значительно ниже норматива, а жильцам приходится переплачивать.
"Школа грамотного потребителя" продолжит следить за ситуацией и выявлять случаи необоснованного повышения оплаты расходов на ОДН. Итоги мониторинга подведут в середине марта. Парламентарий подчеркнул, что эталоном для расчета нормативов потребления должен быть энергоэффективный дом. Это будет стимулировать собственников жилья к энергосбережению.
Фигуристка сообщила о дальнейшей судьбе наследников
"Хуторянка" отечественной эстрады привела в восторг новым имиджем
Азима Абдумаминова во время похорон актера сцепилась с его дочерью
На своей странице в Instagram девушка разместила откровенное фото