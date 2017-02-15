"ЕР" против торжества анархии на выборах

Секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал предложения ЛДПР об изменениях в избирательном законодательстве. По словам политика, российская нормативно-правовая база в этом плане сбалансирована и опирается в том числе на опыт других стран.

"Давайте не превращать выборы в торжество анархии", – призвал Сергей Неверов, комментируя предложения Владимира Жириновского об изменении избирательного законодательства. Лидер ЛДПР, в частности, предложил отменить день тишины, снять ограничения на финансирование избирательных кампаний и разрешить агитацию непосредственно в день голосования. По его мнению, это увеличит явку. Однако в "Единой России" такие предложения не поддержали.



По словам Неверова, российские законы, регулирующие выборы, очень взвешенные и предоставляют равные условия и права всем участникам. Нормативно-правовая база, подчеркнул он, обеспечивает прозрачный механизм финансирования, равный доступ к СМИ кандидатам и партиям, которые участвуют в выборах.

"Если отменить те, достаточно строгие, но прозрачные правила в части финансирования кампаний, то получится соревнование "денежных мешков", против чего выступал и сам Владимир Вольфович".

Так, считает Неверов, отмена дня тишины и появление возможности агитации непосредственно в день выборов обернутся обвинениями в том, что людей загоняют на участки. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши избиратели пришли и проголосовали на выборах, поэтому проводим предварительное голосование, чтобы люди обозначили, кого они хотят видеть кандидатами "Единой России", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".

"Если же избиратели других политических партий неактивны в день выборов, то стоит внимательнее присмотреться к тому, кого партия выдвинула в качестве кандидатов".

"В разных регионах – разная явка. Порой это связано может быть даже с различными климатическими условиями, – добавил Сергей Неверов. – Россия – большая страна, но выборы проводятся по единым правилам. Предложения Жириновского, повторю, приведут к анархии и беспорядку".