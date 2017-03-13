Почему тысячи россиян сбежали из Европы

В последнее время, переехавшие в Европу россияне все чаще решают вернуться на родину. По словам эмигрантов, на этот шаг их толкают антироссийские настроения, финансовое неблагополучие, а также засилье беженцев из африканских и азиатских стран.

Как объясняют переселенцы, власти Европы не хотят и не могут обеспечить эффективную интеграцию русскоязычного населения. Именно поэтому российские эмигранты даже с хорошим образованием не могут устроиться на высококвалифицированную работу по специальности. Кроме того, в странах ЕС в целом растет уровень безработицы и сокращается размер зарплат.

Экономическая нестабильность порождает у эмигрантов неуверенность в завтрашнем дне, передает РЕН ТВ. К финансовому неблагополучию добавляются и социальные причины. Одна из наиболее значимых – тотальное засилье в странах Европы беженцев из Африки и Азии, которые не только повышают уровень преступности, но и создают мощную конкуренцию на рынке низко и среднеквалифицированной рабочей силы.

При этом, на родине перед российскими эмигрантами открывается гораздо больше возможностей. Так, к примеру произошло с семьей Кучер. Они около 20 лет скитались по Европе и в итоге решили переехать в Крым, где глава семейства смог с нуля начать прибыльный бизнес.

"За прошлый год моя фирма заработала почти миллион. Это я, чужой человек, свалившийся с другой планеты вообще, в январе открывший ООО, без каких-либо субсидий, своими руками я заработал нормальные деньги. Моя жена как нормальный белый человек работает в нормальном магазине. Нормальную зарплату получает. То есть выбор тут работы", — рассказывает Игорь Кучера.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году в Россию вернулись почти 150 тысяч эмигрантов, в том числе 30 тысяч – из стран Европы. По мнению экспертов, причина этого явления – в усилившихся антироссийских настроениях.