В России хотят повысить НДС до 22%

В Минэкономразвития предложили снизить страховой взнос и повысить НДС. По мнению авторов инициативы, это поможет "обелить" экономику и поддержать экспортеров.

Минэкономразвития и Минфин разработали план по перезагрузке экономики. В ведомствах решили, что для этого необходимо понизить налог на труд, а образовавшийся зазор в бюджете компенсировать за счет косвенных налогов, сообщают "Ведомости".

При этом, рассматриваются несколько вариантов реализации этой идеи. В частности, страховой взнос могут понизить до 21%, в НДС – повысить до 21% или же изменить эти параметры на 20% и 22%, 22 % и 22% соответственно.

При этом, как считают эксперты. любой из перечисленных вариантов приведет к выпадению от 180 до 682 миллиардов рублей доходов. При этом, в Минэкономразвития подчеркнули, что существенным плюсом нововведения будет то, что оно позволит "обелить" серый сектор экономики (за счет снижения взноса) и поддержать экспортеров.

Министр финансов Антон Силуанов в целом поддерживает инициативу, однако отмечает, что выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета. Другие эксперты также отмечают, что идея нуждается в более детальной проработке.

В частности, некоторые из них опасаются, что изменение налоговых выплат ударит по региональным бюджетам и бизнесу. Например, может пострадать любой проект, связанный с импортозамещением.