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Как судебные приставы помогают отмывать деньги
По сути, новый алгоритм отмывания денег – модификация "молдавской" схемы хищения, которая использовалась мошенниками в 2010-2013 годах, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников банковского рынка. Суть метода состоит в том два юридических лица договариваются о взыскании долга.
Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность. А резидент в роли российской компании соглашается на эти условия. В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника.
Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, после чего деньги со счета должника переводятся на счет службы, а затем перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, деньги отмываются через государственную структуру, которая защищает ее на законодательном уровне.
В Банке России подтвердили, что знают об этой проблеме. По информации регулятора, с помощью этих махинаций в 2016 году на заграничные счета были переведены 16 миллиардов рублей, а всего суды приняли решение по таким схемам на 37 миллиардов рублей. При этом, ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и помешать мошенникам.
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