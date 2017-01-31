США оштрафовали немецкий банк из-за России

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Согласно документу, который опубликовал Департамент финансовых служб Нью-Йорка, Deutsche Bank использовал "зеркальные" схемы по отмыванию денег. В результате этих махинаций кредитной организации удалось вывести около десяти миллиардов долларов через отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
В частности, банк продавал ценные бумаги российским гражданам в 2011-2015 годах, а затем реализовывал такие же акции за иностранную валюту в лондонском филиале. По данным американского регулятора, в эти операции были вовлечены не менее 12 лиц, сделки не имели очевидного экономического смысла.
За несколько лет эти схемы могли быть выявлены и пресечены, однако руководство финансовой организации не приняло должных мер. Нарушения при торговле ценными бумагами напрямую не ущемляют интересы США, но сделки осуществлялись в долларах, уточняется в документе.
Добавим, что на банк наложил взыскание и британский регулятор FCA. Размер штрафа составит около 200 миллионов долларов.
Deutsche Bank – крупнейший инвестиционный банк в Европе и одна из ведущих иностранных кредитных организаций в России. На фоне финансового скандала, разразившегося после проверки в 2015 году, банк решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг.
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