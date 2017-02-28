Россиянам хотят увеличить соцпенсии
Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона российским пенсионерам, 3,1 миллиона из которых получают соцпенсии. Размер выплаты увеличится на 129 рублей и составит 8774 рубля.
Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2016 год (8081 рубль) и за 2015 год (7965 рублей), индекс роста прожиточного минимума пенсионера в нашей стране за прошлый год составил 1,015, сообщает Газета.ru. Расходы на такую индексацию будут равны 545,3 миллиона рублей в месяц.
Отметим, исходя из обнародованных данных, с 1 апреля могут быть повышены пенсии таких категорий граждан, как участники Великой Отечественной войны, те, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, а также другие категории населения.
@rosbaltru Так смешно, аж плакать хочется ((— Натали (@NataliChes) 28 февраля 2017 г.
Как писали Dni.ru, Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат.
В качестве налога пенсионеры будут оплачивать сервисное обслуживание карты "Мир" в размере 750 рублей. Никаких льгот для них не предусмотрено, тогда как сейчас пожилые граждане пользуются социальными картами бесплатно.
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