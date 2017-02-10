В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат.

В качестве налога пенсионеры будут оплачивать сервисное обслуживание карты "Мир" в размере 750 рублей. Никаких льгот для них не предусмотрено. Отметим, что сейчас пожилые граждане пользуются социальными картами бесплатно.

Полный перевод пенсионеров на карты банковской системы "Мир" планируют завершить к 1 июля 2020 года, сообщает Life.ru. К этому моменту будет выпущено около 42,7 миллиона пластиковых карт. Таким образом, за год обслуживания пенсионеры отдадут около 32 миллиардов рублей.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в качестве альтернативного способа получения бюджетных выплат предложил получать необходимые деньги "наличными в кассе". Однако это вызовет ряд неудобств для пенсионеров.

О сроках перевода всех бюджетных выплат на банковскую систему "Мир" заявили глава Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По их словам, все соцработники начнут получать зарплату с помощью таких карт с 1 июля 2018 года, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее представители ряда крупных банков направили письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств на карты платежной системы "Мир". Они отметили, что такая процедура идет вразрез с антимонопольным законодательством, а также разрушает платежную инфраструктуру и ограничивает возможности граждан использовать свои деньги.