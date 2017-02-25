Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине

После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной Брюссель увеличил экспорт в Киев на 2,575 миллиарда евро. Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше.

Отрицательный баланс в торговле Киева с ЕС является плохим симптомом для украинской экономики. Это может привести к внешним заимствованиям и дефолту в ближайшее время. Однако в Киеве не видят поводов для волнения.

По статистике генерального директората по торговле Еврокомиссии, в 2016 году ЕС экспортировал на Украину товаров на сумму 16,505 миллиарда евро. Годом ранее европейцы вывезли продукции на 13,93 миллиарда евро.

При этом, согласно статистике Еврокомиссии за 2016 год, Украина поставила продукции в Европу на 3,425 миллиарда меньше, чем импортировала из ЕС. Аналогичный показатель в 2015 году был втрое ниже, передает RT.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2016 году многие страны Евросоюза увеличили поставки товаров на Украину. В частности, на 71,4% увеличился экспорт из Франции, при этом импорт продукции с Украины в эту страну уменьшился на 8,9%. Также на 39,1% увеличила экспорт товаров на Украину Италия, в то же время импорт с Украины уменьшился на 2,5%.

Причины слабого роста экспорта украинских товаров пояснил доктор экономических наук Валерий Абрамов. "Отсутствие или сведение к минимуму таможенных и прочих барьеров создало все предпосылки для захвата украинского рынка европейскими производителями", – считает экономист.

Соглашение о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли между Украиной и Евросоюзом вступило в силу 1 января 2016 года. До начала работы соглашения власти ЕС утверждали, что оно принесет выгоду Украине.