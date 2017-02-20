Украина скупает пиво и мясо из России

Украина в 2016 году стала крупнейшим импортером пива и мяса из России, несмотря на продуктовое эмбарго, введенное Киевом. Эксперты предполагают, что соответствующие товары могут закупать непризнанные республики Донбасса.

На долю Украины приходится около 30% экспорта пива и мяса из России, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. За 2016 год поставки пенного напитка увеличились в 1,5 раза. При этом импорт российского мяса на Украине вырос с минимальных показателей до примерно 48 тонн. Благодаря этому страна впервые стала рекордсменом по объемам закупок этой продукции.

Примечательно, что в ФТС не смогли уточнить, в каких именно регионах востребованы российские пиво и мясо. Однако сотрудник украинской Гослужбы статистики пояснил, что в качестве экспорта на Украину могут фиксироваться поставки в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, в то время как Киев эти показатели не учитывает.

Собеседники издания в производственных и торговых компаниях подтвердили, что российская продукция поставляется на территорию Донбасса. У жителей ДНР и ЛНР не хватает собственных ресурсов, поэтому, например, мясные перерабатывающие комбинаты в Макеевке и Луганске работают на российском сырье.

Смотрю на укр. "патриотов". И думаю. Они, что, реально думают, что #санкции как-то влияют на жизнь в РФ? Ответ: НИКАК @radiobabay — Александр (@inmircom) 20 февраля 2017 г.

В самопровозглашенные республики поставляются товары всех основных российских брендов. При этом представители организаций отрицают причастность к торговле с ДНР и ЛНР или вовсе игнорируют вопросы журналистов.

Российский и украинский юристы прокомментировали нежелание этих компаний афишировать коммерческие отношения с Донбассом. Несмотря на то что законом торговля с самопровозглашенными республиками не запрещена, это может стать поводом для включения предприятий в американский санкционный список, что негативно скажется на их экономике.

В связи с ситуацией в Лимпопо сенатор МакКейн призывает ввести новые санкции против России #SaveLimpopo #ЛимпопоНаш pic.twitter.com/3ENG5ke75b — Горыныч (@ZmeiGoryny4) 13 февраля 2017 г.

Напомним, в конце 2015 года Украина в ответ на российское продуктовое эмбарго ввела запрет на поставки большинства продуктов из России. Таким образом, поставки пива и мяса в страну сократились в 40 раз.