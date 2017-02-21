ЛУКОЙЛ окончательно сбежал с Украины

ЛУКОЙЛ покинул украинский рынок. Компания завершила сделку по продаже завода "Карпатнефтехим".

ЛУКОЙЛ продал 100% доли в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит завод "Карпатнефтехим". Предприятие расположено на территории Ивано-Франковской области Украины.

Сумма сделки не раскрывается, передает ТАСС. В сентябре 2016 года глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов озвучивал стоимость "Карпатнефтехима", который оценивался в 100-300 миллионов долларов. Напомним, что в 2013 году ЛУКОЙЛ продал Одесский нефтеперерабатывающий завод, а в 2014-м – сеть АЗС на Украине.

Единственное в этой стране предприятие, производящее суспензионный поливинилхлорид, "Карпатнефтехим" возник в 2004 году на базе мощностей завода "Ориана". Работа была приостановлена осенью 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции.

В апреле 2013 года правительство Украины и ЛУКОЙЛ подписали меморандум о реализации ряда мер для вывода его на рентабельный уровень производства. Несмотря на возобновление выпуска продукции, зимой 2013 года работа завода вновь была остановлена.