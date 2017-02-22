Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?

Спасательный круг АСВ



В ноябре ЦБ отозвал лицензии, то есть лишил права на работу, сразу три банка в столичном регионе– Национальный залоговый банк, КБ "Метрополь" и Олма-банк.

Всего же с начала года без лицензий остались более 100 банков и небанковских кредитных организаций по всей России. Если ваш банк оказался среди них, не стоит впадать в панику.

Если у вас относительно небольшой вклад, а кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов – считайте, что вам повезло и волноваться практически не о чем. Сегодня в страховую систему входят около 800 кредитных структур, практически подавляющая часть крупных российских банков. В таком случае возмещением средств займется Агентство по страхования вкладов (АСВ).

АСВ гарантирует клиентам банков, у которых отозвали лицензию, возврат сто процентов всех вкладов вместе с начисленными на них процентами. Правда, у тех, кто хранит в одном банке все свои сбережения, меньше шансов в случае разорения кредитной структуры, вернуть все до копейки. Поскольку максимальная сумма компенсации составляет 1,4 миллиона рублей. То, что не покроет страховка АСВ, также можно попробовать вернуть, но придется ждать банкротства, продажи имущества и своей очереди среди других кредиторов. А такие процедуры, как известно, тянутся годами.

Если же на банковском счете было, к примеру, 500 тысяч кровно заработанных, то берите документы (заявление на возврат, договор вклада и его копия, паспорт) – и вперед, за деньгами. Претендовать на возмещение можно, как только ЦБ отзовет лицензию на осуществление банковских операций либо введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. В этом случае, прежде всего, нужно узнать, какой банк АСВ выберет для расчета с пострадавшим вкладчикам, когда и в каких офисах будут производиться выплаты.

Такая информация публикуется на сайте агентства и сайте проблемного банка. Она должна быть обнародована в течение 14 дней после отзыва лицензии. К тому времени АСВ составит реестр всех вкладчиков попавшего в беду банка. В течение месяца каждого из них Агентство по страхованию вкладов должно известить почтой об отзыве лицензии и способе вернуть свои деньги.

Возмещение можно получить наличными, либо переводом – средства поступят на указанный вами счет. Если вы не можете по каким-то причинам приехать в офис банка, который будет принимать заявления на возмещение по вкладам, можно отправить документы по почте, выплату вкладчик также может получить почтовым переводом.

Главное при ухудшении финансового положения вашего банка – не принимать поспешных, необдуманных решений. Например, не соглашаться на уговоры о переводе денег в другой банк без открытия счета – в случае отзыва лицензии у вас будут большие сложности с возвратом средств, ушедших в неизвестном направлении (для АСВ основанием возмещения является именно договор об открытии вклада). Также не торопитесь досрочно расторгнуть договор – в этом случае вы почти полностью потеряете начисленные проценты (банк выплатит минимальный процент "до востребования").

В этом плане граждане-клиенты банков являются гораздо более защищенными, чем юридические лица, поскольку последние относятся к кредиторам третьей очереди и до них выплаты как правило либо не доходят совсем, возвращают лишь часть средств.

Заплатят все

При вкладе в рублях вы получите свои "деревянные" в целости и сохранности – копейка в копейку. Если же вклад был в валюте, возмещение все равно будет осуществляться в рублях, а сумму посчитают по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.

Если в банке, где вы хранили сбережения, у вас оформлен кредит – вернуть 100 процентов вклада не получится. При расчете возмещения его сумму, скорее всего, вычтут из размера вклада. Например, если у вас на депозите лежало 500 тысяч рублей, но в этом же банке был оформлен кредит на 300 тысяч, то вернуть вам удастся лишь 200 тысяч рублей.

Выплата кредитов банку, у которого ЦБ отобрал лицензию, отдельная история. Но довольно печальная для заемщика – платить все равно придется. Во-первых, отзыв лицензии сам по себе не означает автоматическое банкротство кредитного учреждения: может быть проведена процедура санации, то есть восстановления финансового положения.

Во-вторых, даже если банк обанкротят (а это процедура может растянуться на месяцы и даже годы), то у него обязательно будет приемник по обязательствам, в том числе по выданным кредитам. И не забывайте, что проблемы вашего банка, к сожалению, не лишают его права взыскивать долги через суд или обращаться к коллекторам.

Необходимо также помнить, что страхование АСВ не распространяется на сберегательные сертификаты на предъявителя и средства на обезличенных металлических счетах.

Тревожный звонок

Если лицензия еще не отозвана, а проблемы в банке уже начались, то, по мнению юристов, у вас есть два пути решения проблемы. Первый – обратиться в суд, если решить возникшие разногласия не удалось с менеджерами. Второй – жаловаться в ЦБ и Агентство по страхованию вкладов. Каким способом воспользоваться, зависит в большей степени от ситуации. В частности, суд – лучшее решение, если вы столкнулись не с финансовыми проблемами кредитного учреждения, а недобросовестными и не уважающими клиентов банкирами. Но если в банке, действительно, назрели финансовые проблемы – необходимо обязательно обратить на это внимание Центробанка (в таком случае, ваше заявление будет не единственным).

Кончено, лучше не доверять свои деньги сомнительным структурам с запредельными процентными ставками. Это само по себе – дело рискованное, и никто не гарантирует успеха.

Эксперты советуют распрощаться с кредитным учреждением в следующих случаях: если установлены запредельные ставки по депозитам (банк ведет рискованную политику); возникают серьезны проблемы с возвратом вклада; меняются указанные в договоре условия; банк резко сокращает число отделений или настойчиво предлагает клиентам перезаключать договоры под более высокий процент вместо того, чтобы расплатиться по истечении срока вклада.