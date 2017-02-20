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Экономика

Что нужно знать о банкротстве физлиц

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Не так давно понятия "разорился" или "обанкротился" по отношению к конкретному человеку применяли разве что в бытовом обиходе, в российской юридической практике банкротом могла стать только организация – то есть юридическое лицо. Осенью 2016 года вступил в силу закон, позволяющий признавать финансово несостоятельными физлиц. Кого могут посчитать банкротом и нужно ли этого бояться, разбирались Dni.Ru.
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Закон о банкротстве физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Вот уже год с небольшим у граждан России, задолжавших более 500 тысяч рублей, есть возможность реструктурировать долг или списать его совсем. Заявление о несостоятельности может быть подано и при меньшей сумме, но суд возьмется его рассматривать, только если задолженность окажется выше стоимости вашего имущества.

Для того, чтобы обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, необходимо более трех месяцев не платить по кредиту либо другому займу. Конечно, при условии, что это сделано не по злому умыслу, а из-за невозможности вернуть долг. Для этого, чтобы это доказать, придется предоставить целый ворох документов: от кредитных договоров до справок с места работы (если таковое имеется). Подать иск о банкротстве может не только сам должник, но и его кредиторы (например, банк или организация), а также налоговики.

В процедуре банкротства важно доказать, что вы добросовестный заемщик. То есть брали кредит на неотложные нужды или, к примеру, улучшение жилищных условий, не обращались для этого к посредникам и брокерам. Последний факт не станет причиной отказа в рассмотрении вашего заявления, но сыграет не в вашу пользу. Если вы прибегали к посторонней помощи при получении кредита, лучше перепроверить все документы, которые готовили не вы лично. Кроме того, добросовестный заемщик всегда информирует банк о непредвиденной ситуации: потере работы, болезни, резком снижении доходов. Лучше сообщить об этом письменно, поскольку телефонный звонок в кредитную организацию может так и остаться разговором двух людей на свободные темы.

В тексте заявления о банкротстве нужно указать свои данные, включая контактные телефоны, данные кредиторов, сумму долга. Кроме того, подробно опишите обстоятельства, заставившие прибегнуть к банкротству. Также придется выбрать саморегулируемую организацию, из которой будет назначен финансовый управляющий для процедуры банкротства. Причем, именно СРО, а не конкретного человека (в противном случае, заявление не примут).

Что ждет в суде

Фото: GLOBAL LOOK press/Angelika Antl 

После того, как в суд поступит заявление о банкротстве, события могут развиваться по нескольким сценариям. В-первых, в процессе рассмотрения заявления кредитор может согласиться на реструктуризацию задолженности: рассрочку, смягчение условий выплат, изменение порядка погашения. Но для этого у должника должен быть источник стабильного дохода и возможность продолжать гасить кредит. Тогда график платежей и другие условия можно пересмотреть. Максимальная рассрочка составляет три года. Если кредиторов несколько, то решение о реструктуризации долга принимается их общим собранием.

Банк или другая организация могли дать взаймы под залог имущества. В таком случае оно может быть конфисковано, распродано на аукционах, а вырученные средства поступят кредитору в счет погашения займа. Однако единственное жилье (так же как и предметы домашнего обихода и личные вещи) не может попасть в конкурсную массу.

Кроме того, в процессе рассмотрения дела о банкротстве, можно попробовать решить дело полюбовно – договориться с кредитором о заключении мирового соглашения. Если стороны уладили все разногласия, обговорили нюансы дальнейших выплат или, например, договорились об отсрочке, и уверены в том, что договоренности будут исполнены – может быть подписано мировое соглашение.

Сколько стоит стать банкротом

После того, как суд признает физлицо банкротом, для него будет назначен финансовый управляющий. Этот человек получит права на управление имуществом должника. Без одобрения управляющего вы не сможете совершать никаких серьезных сделок.

Услуги этого финансового консультанта также будут оплачиваться из кармана обанкротившегося горемыки. Размер вознаграждения составит 10 тысяч рублей и два процента от суммы, которую удастся вернуть кредиторам. Несложные подсчеты – исходя из минимальной суммы банкротства в 500 тысяч при условии, что долг погашен полностью – говорят о том, что гонорар вырастет еще на 10 тысяч рублей.

Причем первую часть вознаграждения придется внести сразу при подаче заявления, перечислив ее на счет суда; вторая часть – уплачивается только после реализации имущества. Если потенциальный банкрот не в состоянии расплатиться с управляющим, он может попросить суд о рассрочке (об этом он пишет в заявлении).

Долг может быть погашен за счет продажи предметов роскоши, драгоценностей, автомобиля, недвижимости. Переписать собственность на третьих лиц после подачи заявления о банкротстве не получится – такие операции без ведома управляющего будут считаться незаконными.

Чем рискуем

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev 

Чем в итоге рискует человек, решившийся на банкротство? Юристы и финансовые консультанты придерживаются мнения, что пытаться обанкротить себя – это крайний шаг, с которым нужно быть очень осторожным. Проблема заключается в том, что в России за год с небольшим не сложилась единая практика рассмотрения таких дел, а процедура признания банкротом – сложная и не дешевая.

Помимо того, что придется собрать массу документов, потратить время и нервы, банкротство влетит в копеечку – 6 тысяч рублей придется заплатить в качестве пошлины, около 20 тысяч (с учетом 2-процентного гонорара) управляющему. Деньги могут понадобиться и на подготовку справок, в частности, заверение бумаг у нотариуса. Возможно, вам придется обращаться за консультацией к юристу, а это также будет чего-то стоить. Результатом же ваших мытарств необязательно станет банкротство и списание долгов. Важно также помнить, что процедура банкротства физлица может осуществляться не чаще, чем раз в пять лет, за фиктивное банкротство предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Именно поэтому из 600 тысяч потенциальных банкротов в России, лишь около 40 тысяч граждан подали заявления в суд, а списать долги за прошедший год смогли немногим более тысячи человек.

Автор: Кирилл Шишов20 февраля 2017, 22:04

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