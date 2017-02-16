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Экономика

Центробанк переведет бюджетников на "Мир"

Фото: mironline.ru
Перевод бюджетников и пенсионеров на карту "Мир" поддержан руководством ЦБ. План, представленный "Единой Россией", предусматривает поэтапный переход на национальную платежную систему.
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Центробанк готов рассмотреть вопрос о поэтапном переходе на карту "Мир" российских бюджетников и пенсионеров, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Законопроект о совершенствовании Национальной системы платежных карт (НСПК) рассматривался 16 февраля на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

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"Мы в рамках обсуждения готовы рассмотреть вопрос о поэтапности перехода. Мы считаем, что этот подход рационален и правилен. При этом, с одной стороны, нам нужно сделать этот процесс достаточно гибким, с другой стороны, сделать его достаточно быстро. Но без ущерба для тех граждан, которые на карту "Мир" будут переводиться", – сказала Скоробогатова.

"Единая Россия" настаивает на необходимости учитывать интересы пенсионеров и социально незащищенных групп граждан в поправках ко второму чтению законопроекта, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что это касается механизма поэтапного перехода упомянутых групп граждан на карты "Мир".

"Мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена в проекте постановления при принятии законопроекта в первом чтении, в частности. И в поправках ко второму чтению должен обязательно учитываться тот факт, что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в шаговой доступности банковские офисы", – сказал журналистам Неверов.

Национальная платежная система действует в России уже несколько лет. Как отметил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, уже сейчас для россиян, которые получают пенсию на карты "Мир" Пенсионная, открытие и обслуживание "пластика" бесплатны. А на минимальный остаток многие банки начисляют проценты. Тем же пенсионерам и бюджетникам, которые пока не подключились к НСПК, постепенно заменят на "Мир" имеющиеся карты других платежных систем.

Автор: Федор Лопырев16 февраля 2017, 17:13
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