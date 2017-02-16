ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Центробанк 16 февраля 2017 года лишил лицензии Северо-Западный 1 Альянс-банк. По данным регулятора, кредитная организация не исполняла федеральные законы, передает "Газета.ru".
Кроме того, Северо-Западный 1 Альянс-банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования ЦБ о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.
Кредитная организация занимала 547-t место в российской банковской системе. Северо-Западный 1 Альянс-банк – участник системы страхования вкладов.
В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей
Свое интересное положение актриса утаивала от всех, а потому эти снимки не были обнародованы ранее
На фотосессию ее позвала теннисистка Каролин Возняцки
Звезда шоу "Голос" получил сотни негативных откликов от фанатов Ольги Бузовой