ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Центробанк 16 февраля 2017 года лишил лицензии Северо-Западный 1 Альянс-банк. По данным регулятора, кредитная организация не исполняла федеральные законы, передает "Газета.ru".

Кроме того, Северо-Западный 1 Альянс-банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования ЦБ о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Кредитная организация занимала 547-t место в российской банковской системе. Северо-Западный 1 Альянс-банк – участник системы страхования вкладов.