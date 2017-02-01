Минтруд отчитался о росте пенсий в России

Последний месяц зимы принес хорошие новости тем, кто получает пенсии. С 1 февраля 2017 года выплаты неработающим россиянам увеличатся.

Средний размер пенсии неработающих граждан России с 1 февраля 2017 года вырос на 703 рубля – с 13 тысяч 152 рублей до 13 тысяч 855 рублей. Выплаты увеличились в соответствии с уровнем инфляции предыдущего года – на 5,4%, передает ТАСС.

С 1 апреля 2017 года пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы еще на 0,38%, сообщили в Минтруде. Это увеличение рассчитано исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции в 5,8%, заложенном в бюджете Пенсионного фонда России на текущий год, и фактическим уровнем роста цен за 2016 год – 5,4%.

С учетом индексации в феврале и апреле среднегодовой размер российской пенсии составит 13 тысяч 649 рублей. Общие расходы на дополнительное увеличение выплат составят около 14 миллиардов рублей, добавили в ведомстве.

Кроме того, граждане, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда, с начала года получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. С учетом этого совокупный среднегодовой размер пенсии по старости в 2016 году составит 14 тысяч 066 рублей.

Ранее сообщалось, что вопрос о повышении пенсионного возраста больше не рассматривается на совещаниях в правительстве. Как писали Dni.Ru, он уже решен, и теперь дискуссия перешла в техническую плоскость, в частности определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.