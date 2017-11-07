Пенсионный фонд потерял миллиарды накоплений россиян

Ситуация вокруг банка "Открытие" нанесла чувствительный удар по пенсионным накоплениям россиян. Негосударственный пенсионный фонд "Будущее", владеющий бумагами этой организации, отчитался о чистом убытке почти в три миллиарда рублей. Клиентами этого фонда числятся 4,5 миллиона российских пенсионеров.

"Будущее" Бориса Минца – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России. Его активы оцениваются в 296 миллиардов рублей. В фонде утверждают: если бы не отрицательная переоценка вложений, организация сработала бы с прибылью.

По данным РБК, основная доля отрицательной переоценки пришлась на вложения в акции санируемого банка "ФК Открытие" (фонд владеет 4,09% акций этого учреждения) и компании "Росгосстрах". Как сообщил гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров, на фоне санации акции "Открытия" в третьем квартале рухнули почти на 40%, акции "Росгосстраха" – на 19%. А если бы не пришлось переоценивать бумаги этих двух эмитентов, то прибыль фонда по итогам девяти месяцев составила бы три миллиарда рублей.

О возможных убытках в 12 миллиардов рублей финансовая группа "Будущее" заявляла еще в октябре. Они ожидались в случае обнуления Центробанком капитала санируемого банка "ФК Открытие". Чуть позже компания подала иск к банку "Траст". Как указывают в группе, последний выкупил 13% акций на сумму 40 миллиардов рублей у нескольких близких к "Открытию" фондов, после чего стал владельцем 75% акций банка. В этой ситуации "Траст" должен был сделать оферту о выкупе акций миноритариям, однако это сделано не было.

Тем не менее в "Будущем" подчеркивают, что объявленный результат – промежуточный. По итогам года на счета клиентов фонда – а это почти 4,5 миллиона человек – все же будет начислен доход. Размер зависит от нескольких факторов, в том числе от возможного полного списания акций банка "ФК Открытие". Такой сценарий в НПФ рассматривают как самый негативный. При этом, как считают эксперты, потери от вложений в акции "Росгосстраха", скорее всего, будут нивелированы.