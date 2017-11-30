Банк "Возрождение" отчитался о 2,7 миллиарда чистой прибыли
В январе-сентябре 2017 года чистая прибыль "Возрождения" выросла более чем в два раза – 2,7 миллиарда рублей против 1,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года. При этом отношение затрат к доходам за отчетный период снизилось до 49% – это на четыре процентных пункта лучше прошлогоднего показателя.
Рентабельность капитала за девять месяцев текущего года достигла 15%, укрепившись на семь процентных пунктов в годовом выражении. Хорошую динамику продемонстрировал и кредитный портфель банка: до вычета резервов он составил 194 миллиарда рублей. По сравнению с началом года рост составил 2%. Активы за это же время увеличились на 3%, достигнув 245 миллиарда рублей.
Продолжила расти чистая процентная маржа – до 5% за прошедшие девять месяцев. Был превышен как показатель за аналогичный период прошлого года (4,3%), так и целевой уровень по году – 4,5%.
В чем секрет успеха? По словам временно исполняющего обязанности председателя правления "Возрождения", достигнутые результаты – это следствие доверия акционеров к выстроенной в кредитном учреждении бизнес-модели.
"В основе ее устойчивости лежит стратегия community-банка и исторически крепкие отношения с клиентами. Приоритетным направлением в развитии банка сегодня также является внедрение цифровых решений, позволяющих вывести бизнес на более технологичный уровень", – отметил он.
Банк "Возрождение" входит в ТОП-30 крупнейших частных банков России. Сеть филиалов насчитывает 118 офисов в 17 регионах и более 2000 банкоматов, в том числе партнерских. Кредитное учреждение обслуживает 1,3 миллиона физических лиц, 42 тысячи корпоративных и МСБ клиентов.
"Возрождение" предлагает широкий спектр услуг: прием депозитов, расчетные операции, зарплатные проекты, кредитование физических и юридических лиц, в том числе ипотечное, обслуживание банковских карт. С 2015 года организация входит в группу Промсвязькапитал.
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