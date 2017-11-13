Медведев назвал причину нападок Запада на Россию
"Все чаще используются и методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы", – сказал глава кабинета министров во время инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин Маниле.
В настоящий момент, подчеркнул Медведев, формируются новые контуры глобальной экономики. Премьер-министр посетовал, что международное регулирование не успевает за бурными изменениями. Среди главных актуальных проблем глава кабмина обозначил нестабильную ситуацию на сырьевых рынках, а также увеличение государственной и корпоративной задолженностей.
Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ об очередных антироссийских санкциях. В документе содержится ряд экономических мер, налагающих определенные ограничения на американские компании.
Так, закон снижает максимальную сумму их инвестиций в российские энергетические проекты и вводит другие инструменты по ограничению участия юридических лиц Соединенных Штатов в совместных проектах с Москвой. Также президентский указ прямо говорит о необходимости противодействия российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2" в Германию.
В ответ на новые американские санкции Москва уменьшила численность диппредставительства США в России до 755 человек. Также из ведения американского посольства были изъяты расположенные в столице объекты недвижимости: дача в Серебряном Бору на Западе города и складские помещения на Дорожной улице.
Соединенные Штаты с 23 августа ограничили выдачу американских виз россиянам: с 1 сентября собеседования стали проводиться только в посольстве в Москве. Также США "отличились", по сути, рейдерским захватом генерального консульства России в Сан-Франциско.
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