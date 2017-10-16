Россиянам станет проще копить на пенсию

Гражданам, самостоятельно делающим дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, упростят сбор бумаг о переводе денег. В частности, это относится к копиям платежных документов с отметкой банка об исполнении.

Соответствующий законопроект разработан Минтрудом. Его обсудят на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет "Российская газета".



В документе указано, что при самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов человек не позднее 20 дней со дня окончания квартала должен представить в территориальное отделение пенсионного фонда копию документа, который подтвердит, что взносы уплачены. Также бумаги можно направить в электронном виде. В свою очередь организация, собрав все данные, раз в год подает заявку в бюджет о переводе средств на софинансирование пенсионных накоплений.

Кроме того, у ПФР появится возможность подавать дополнительную заявку на софинансирование, если у фонда возникнут сложности с идентификацией платежей, которые сделали люди, или если представленные документы оформлены с ошибками. Проект закона согласован с Минфином, Минэкономразвития и Пенсионным фондом.

Отметим, что на сегодняшний день россияне, делающие самостоятельные отчисления, должны предоставить в фонд копии платежных документов с отметкой банка об исполнении. При этом деньги можно перечислять самыми разными способами, в том числе онлайн.

