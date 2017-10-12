Госдума поможет сбалансировать бюджеты регионов
По его словам, в проекте главного финансового документа страны заложено 100 миллиардов рублей на решение проблем с задолженностью регионов. "Но это деньги небольшие, поэтому мы будем искать решение, которое позволит сбалансировать бюджеты", – сказал спикер в интервью телеканалу "Россия-24".
Володин подчеркнул, что в решении этого вопроса очень многое зависит от качественного управления. "Посмотрите, наши саморегулируемые организации в строительстве собрали 90 миллиардов рублей, из которых 40 сейчас потеряно – потому, что их разместили на счетах проблемных банков. В результате регионы вынуждены, решая проблему обманутых дольщиков, искать средства за счет своих бюджетов", – посетовал глава нижней палаты парламента. Когда на повестку дня встает вопрос сбалансированности бюджетов, вопрос контроля приобретает особую значимость, добавил он.
Спикер напомнил, что первое чтение в стенах нижней палаты проект бюджета пройдет 27 октября. Вместе с тем он отметил, что еще в летнее время в период отпусков профильные думские комитеты работали над этим вопросом вместе с министерствами, рассматривая проект главного финансового документа страны в нулевом чтении. Кроме того, добавил Володин, этот вопрос обсуждался на недавних парламентских слушаниях с участием представителей правительства.
По его словам, межбюджетные отношения и региональные бюджеты являются одними из основных элементов в проекте главного финансового документа страны. Володин напомнил о решении президента Владимира Путина по реструктуризации бюджетных кредитов регионов. В соответствии с программой, для субъектов предоставят максимально льготные условия, им нужно будет платить всего лишь по 5% долга ежегодно.
"Решение, принятое главой государства, сейчас кардинально меняет подходы к межбюджетным отношениям", – подчеркнул спикер.
Для более эффективного решения этих вопросов они будут выноситься на обсуждение в рамках трехсторонней комиссии в составе депутатов Госдумы, членов Совфеда и правительства, отметил Володин. "При этом повысить статус думского представительства в трехсторонней комиссии, чтобы возглавил его, такое решение было принято в палате, Жуков Александр Дмитриевич (первый заместитель председателя Госдумы. – прим. ред.)", – сказал глава нижней палаты.
"Чтобы часть депутатского корпуса, входящая в трехстороннюю комиссию, выносила предложения, которые позволили бы находить такие же эффективные решение, какие озвучивал президент по части реструктуризации бюджетных долгов субъектов", – пояснил Володин.
При этом спикер Госдумы отметил, что уже сейчас, до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, распределены 52 из 65 региональных субсидий. "Впервые субъектам федерации еще до принятия главного финансового документа страны понятно, какие субсидии они получат", – подчеркнул Володин.
Он напомнил, что раньше соответствующую информацию доводили до регионов лишь после принятия бюджета и заседания трехсторонней комиссии. Таким образом, на данный момент нераспределенными остаются 13 субсидий, по которым продолжается работа.
"Необходимо как можно быстрее определиться по оставшейся части этих субсидий", – подчеркнул глава нижней палаты парламента.
Большой объем помощи регионам имеет отношение к сельскому хозяйству. По словам Володина, аграрная отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост и положительную динамику. "Мы этот вопрос обсуждали с главой государства, есть поддержка по всем направлениям. Мы видим, что этот рост не просто можно будет сохранить, но и по ряду направлений даже увеличить", – уверен руководитель нижней палаты парламента.
В целом, подчеркнул Володин, при работе с проектом бюджета необходимо учитывать множество значимых аспектов.
"Думать нужно не только об увеличении расходов по социальным обязательствам и ряду перспективных отраслей, но и о том, чтобы выделенные средства были эффективно израсходованы", – сказал он.
Напомним, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был внесен в Госдуму 29 сентября. Основными направлениями расходов в главном финансовом документе страны по-прежнему являются социальная сфера (36,4%), оборона (29%) и национальная экономика (14,7%). Большинство парламентариев положительно оценили проект бюджета, особо отметив его социальную ориентированность.
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