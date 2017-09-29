Первое чтение бюджета пройдет в Госдуме 27 октября

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы пройдет в Госдуме 27 октября. Такое решение принял Совет нижней палаты парламента.

О дате, назначенной Советом Госдумы, сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков. У депутатов в запасе есть почти месяц, чтобы досконально ознакомиться с проектом главного финансового документа страны.

Совет Думы определился с датой рассмотрения проекта федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов, а также других законопроектов, которые сопровождают бюджетный процесс, указал Жуков.

"Они будут рассмотрены на заседании 27 октября в первом чтении. Были определены ответственные комитеты за все разделы бюджета, и профильные комитеты по рассмотрению государственных программ", – приводит слова первого вице-спикера Думы ТАСС.

Кроме того, как ранее сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, документ направят ведущим экспертам страны, которые перед началом рассмотрения его в Думе дадут свои заключения.

Правительство внесло сегодня, 29 сентября в Госдуму проект бюджета страны на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Основными направлениями расходов продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.





Большинство парламентариев положительно оценили главный финансовый документ страны. Во фракции "Единая Россия" бюджет назвали социально ориентированным.



