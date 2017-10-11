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Экономика

Госдума взяла на контроль долги регионов

Вице-премьер Дмитрий Козак. Фото: duma.gov.ru
Программа реструктуризации бюджетных кредитов, полученных регионами, была в центре внимания на встрече депутатов с представителями кабмина. Правительственный час в Госдуме был посвящен межбюджетным отношениям. Обсудили парламентарии с вице-премьером Дмитрием Козаком и триллионную задолженность регионов перед коммерческими банками.
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Долги субъектов федерации перед коммерческими банками тревожат депутатов Госдумы. По данным члена думского комитета по бюджету и налогам Ирины Гусевой, задолженность приблизилась к триллиону рублей, и только на ее обслуживание уходит еще 13% от этой суммы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Депутат напомнила, что президент Владимир Путин поручил правительству наряду с программой реструктуризации бюджетных кредитов решить и проблему коммерческого долга. Гусева поинтересовалась у вице-премьера Дмитрия Козака, какие шаги предпринял кабмин в этом направлении.

Козак, в свою очередь, отметил, что решение найдено. В ближайшее время правительство внесет в Госдуму проект распределения дотаций регионам на сбалансированность их бюджетов. Вице-премьер подчеркнул, что во многом именно из-за долгов и возникла проблема. Но благодаря дотациям регионы смогут с ней справиться.

"Если мы по итогам инвентаризации, реструктуризации бюджетных кредитов и оценки оставшейся задолженности распределим 100 миллиардов дотаций на сбалансированность, мы в условиях 2018 года сможем в полном объеме обнулить эту ситуацию. При таком распределении 23 субъекта… смогут полностью закрыть все свои проблемы – реструктурировать, погасить коммерческие кредиты, выплатить зарплату и так далее", – заявил Козак.

Вице-премьер Дмитрий Козак. Фото: duma.gov.ru

Вице-премьер сообщил, что правительству теперь намного легче ориентироваться в ситуации, которая складывается в регионах. Это стало возможным как раз благодаря упомянутой инвентаризации. В частности, Козак уверен, что выделенной бюджетом суммы хватит и на запланированное повышение оплаты труда. "Мы теперь можем легко оперировать этими данными и легко нам теперь разговаривать с каждым губернатором. Осталось справедливо распределить эти 100 миллиардов рублей, и мы закроем дискуссии по поводу сбалансированности региональных бюджетов", – сказал Козак.

Что же касается инициированной президентом Владимиром Путиным программы реструктуризации накопленных субъектами бюджетных кредитов, то она стартует в начале 2018 года. В результате регионы смогут направить освободившиеся средства на решение социальных задач и оздоровление финансов.

Вячеслав Володин и Сергей Неверов. Фото: duma.gov.ru

В условиях реструктуризации бюджетных кредитов будет ограничение для субъектов Российской Федерации по получению новых бюджетных кредитов, а также ограничение по процентной ставке. "У нас множество примеров, когда есть возможность получить в коммерческом банке кредит под 8% годовых, а они до сих пор платят по 14% мелким банкам. Поэтому в соглашениях о реструктуризации бюджетных кредитов будет установлено такое ограничение. Мы проработали этот вопрос с крупными банками, они согласны предоставлять кредиты субъектам и муниципальным образованиям по ключевой ставке ЦБ плюс 1%", - заключил вице-премьер.

Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, выступая на парламентском часе, отметил, что тема, которую обсуждают депутаты – одна из наиболее живых и ярких, несмотря на скучное название. Ведь речь идет о том, какие услуги, лекарства, возможности получат в итоге россияне.

Исаев отметил важность принятого президентом решения о реструктуризации долгов регионов. Оно потребует от регионов введения режима достаточно жесткой экономии, подписания жесткого соглашения, по которому их долги не будут превышать впредь одной трети их доходов.

В то же время, это дает возможность сэкономить 428 миллиардов рублей, которые могут пойти на строительство школ и больниц, детских садов, на реализацию инфраструктурных проектов. И задача депутатов – проследить, чтобы деньги пошли именно на это, а не на обновление автопарка региональных чиновников, подчеркнул парламентарий.

Говоря о выделенных правительством 100 миллиардах, Исаев заметил, что такая мера позволит "на год спрятать голову в песок". Но президент требует решить проблему коренным образом. В связи с этим парламентарий предложил активизировать работу трехсторонней комиссии, в которую входят, наряду с представителями Госдумы и Совета Федерации, и члены кабмина.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

"Эта группа должна была бы начать работу вчера. Но если нет – давайте начнем хотя бы сегодня. Дмитрий Николаевич (Козак), в вашем выступлении вы несколько раз сказали слова: правительство внимательно изучает этот вопрос. Давайте изучать вместе, и давайте вместе оперативно принимать решения", – призвал Исаев.

Спикер Госдумы предложение коллеги поддержал. Созданная в 2016 году трехсторонняя рабочая группа должна, наконец, перейти из "спящего" режима в режим эффективной деятельности. Вячеслав Володин предложил повысить статус комиссии, направив туда от Госдумы первого вице-премьера.

"Такого формата, как мы реализовали здесь (в Госдуме) – личного присутствия в зале – в трехсторонней комиссии пока нет. И в этой связи, коллеги, если вы не возражаете, думскую часть комиссии возглавит первый заместитель председателя Государственной Думы Жуков Александр Дмитриевич. Это повысит ее статус и в том числе ответственность за вырабатываемые и принимаемые решения. Это должен быть рабочий орган… Давайте будем отрабатывать планы совместно с правительством", – призвал Володин.

Напомним, в сентябре прошлого года президент России заявил о необходимости свести к минимуму дисбаланс между доходами регионов страны. Владимир Путин призвал найти решение этой проблемы и позволят регионам укрепить свою финансовую базу. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо совершенствовать механизмы финансовой поддержки отдельных субъектов со стороны федерального центра.

Автор: Андрей Евлампиев11 октября 2017, 16:54

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