Раскрыт новый способ обмана россиян

Банк России обнаружил новый способ обмана на кредитном рынке. Мошенники получают доступ к личным данным наивных клиентов.

Человек рассылает заявки на предоставление кредита в разные банки, оттуда его персональная информация утекает в базы злоумышленников. Те звонят своим жертвам и требуют вернуть деньги или заплатить по процентам. Об этом рассказал начальник главного управления Центробанка по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерий Лях.

"Почти все время выявляются новые схемы, популярные именно сейчас. Если какое-то время назад это были, условно говоря, бинарные опционы, сейчас есть тренд на получение доступа к личным данным. Люди, которые пытаются получить кредит, оставляют заявки сразу в нескольких банках, информация с их данными утекает – или покупается, или передается – соответственно, звонят мошенники по этим "кредитам" и пытаются получить деньги", – сообщил Лях.

Он отметил, что злоумышленники действуют по нескольким схемам. Они говорят жертве, что ее счет заблокирован, или требуют деньги за рассмотрение заявки на кредит. Естественно, клиент банка не должен платить за эту операцию. Кроме того, о блокировке счета пользователь узнает в письме или сообщении от банка.

Лях также отметил и позитивный момент: все больше граждан обращается с жалобами на подобные случаи мошенничества в Центробанк. Это свидетельствует о повышении уровня финансовой грамотности населения.

Ранее стало известно еще об одной мошеннической схеме похищения средств с карт россиян. Новый метод невероятно прост. Продававшему любой товар на интернет-ресурсах человеку звонил "потенциальный покупатель". Он якобы в восторге от предложения и хочет заплатить полную стоимость, а заберет товар чуть позже, когда время будет.

Для оплаты ему требуется номер банковской карты продавца. Кроме того, мошенник просит владельца кредитки сообщить трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне, якобы без этого оплата может не пройти. Доверчивый продавец предсказуемо остается без денег.