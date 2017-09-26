Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"

Вечером 25 сентября в квартиру 83-летней жительницы Москвы проникли две женщины. Под предлогом начала войны между Россией и Украиной они предложили старушке переписать номера денежных купюр. В итоге мошенницы похитили 1,1 миллиона рублей, передает "МК".

Инцидент произошел на Хорошевском шоссе. Ведется розыск преступниц. Со слов потерпевшей, одна из мошенниц была беременна.