Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"

Вечером 25 сентября в квартиру 83-летней жительницы Москвы проникли две женщины. Под предлогом начала войны между Россией и Украиной они предложили старушке переписать номера денежных купюр. В итоге мошенницы похитили 1,1 миллиона рублей, передает "МК".
Инцидент произошел на Хорошевском шоссе. Ведется розыск преступниц. Со слов потерпевшей, одна из мошенниц была беременна.
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