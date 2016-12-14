Что ждет российский рубль в Новом году

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Но уже сейчас можно сделать некоторого рода прогнозы, которые, как обычно это бывает, могут остаться прогнозами в случае изменения ситуации.
Сценарий оптимистичный
Сейчас мы видим действительно позитивную для российской экономики ситуацию. Во-первых, экономика стабилизируется и по многим параметрам даже показывает тенденции к росту. Во-вторых, меняется внешнеполитическая повестка вокруг России и вокруг рубля. В-третьих, российский рубль возвращает к себе доверие – как населения, так и инвесторов. Более того, недавно в Вене было заключено соглашение о сокращении добычи нефти, что привело к росту мировых котировок на черное золото, а, следовательно, к укреплению рубля к доллару и евро. Все это происходит на фоне проблем в США и Европе, что еще больше увеличивает оптимизм по отношению к российской национальной валюте.
На этой волне позитива, многие "вдруг" увидели, что российский рубль сильно недооценен, и что он, скорее всего, будет укрепляться, как минимум, до 56 рублей по отношению, например, к евро.
Сценарий пессимистичный
Данный сценарий не отменяет всего вышеизложенного, за исключением того факта, что мир может ответить на рост цен на нефть – например, увеличением предложения сланцевой нефти, что по закону спроса и предложения, приведет к тому, что цены на нефть опять упадут, а, следовательно, рубль упадет к иностранной валюте. Более того, российскому ЦБ может быть не выгодны резкие колебания национальной валюты, как в одну, так и в другую сторону, что в случае значительного укрепления, может привести к вмешательству регулятора в валютный рынок.
Более того, обычно с ростом предновогодних покупок, российский рубль имеет свойство ослабевать по отношению к иностранным валютам, что так же надо иметь ввиду (хотя после праздников, чаще всего происходит обратная тенденция).
Да, и ситуация за последние три года показывала не раз, что может произойти "нечто" такое, что может кардинально изменить ситуацию в России и мире, поэтому этого "черного лебедя", так же не следует скидывать со счетов.
Тем не менее, как бы ни развивалась ситуация в дальнейшем, российский рубль чувствует себя достаточно уверенно, и причин впадать в излишний пессимизм, я не вижу.
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