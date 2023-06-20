Большой театр России впервые выступит полным составом в Подмосковье на фестивале "Лето. Музыка. Музей"

В подмосковной Истре с 5 по 9 июля пройдет VI Музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей", в рамках которого состоится масштабное выступление Большого театра России в полном составе – 170 человек на сцене выступят с оперой "Алеко" в концертном исполнении и поэмой "Колокола". Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.

«В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который за пять лет существования занял свое достойное место на фестивальной карте страны, ждут интересные перемены. Блестящим финальным аккордом станет выступление Большого театра, который никогда таким полным составом не выступал на Подмосковных фестивалях. Я приглашаю всех жителей и гостей Подмосковья не упустить возможность стать свидетелем этого события», – прокомментировал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.



Кузнецов также отметил, что отметил, в рамках VI Музыкального фестиваля классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» выступление Большого театра в полном составе позволит принять больше зрителей.

Кроме того, это будет особенно значимым событием, так как Большой театр впервые выступит с таким полным составом на фестивалях Подмосковья, подчеркнул министр.

На фестивале в Истре выступят талантливые артисты, включая лауреатов конкурсов имени Чайковского и Рахманинова. Ожидается ежедневное присутствие более 1 000 зрителей, которые также смогут посетить выставки музея «Новый Иерусалим», добавили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин порадовался участию труппы в фестивале «Лето. Музыка. Музей», отметив, что само место проведения, Российская Палестина, и близость к храму и музейному комплексу Московской земли добавят дополнительную силу и глубину звучанию произведений Рахманинова. Его сочинения прозвучат в сопровождении музыки повлиявших на него музыкантов – Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, Аренского.

Художественный руководитель и дирижер фестиваля Дмитрий Юровский, в свою очередь, добавил, что в программе будут представлены все основные жанры крупной формы, включая фортепианный концерт, симфоническую музыку, вокально-симфоническую поэму и оперу.

Президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Максим Дунаевский сообщил, что зрителей ожидают встречи с яркими молодыми, но уже известными солистами, и выразил уверенность, что насыщенная и разнообразная программа фестиваля не оставит никого равнодушным.

Мероприятие проводится Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, а также Министерства культуры Российской Федерации. Билеты – по ссылке.