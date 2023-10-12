Николай Паршиков и Алена Гурьянова: Мы всегда хотим побеждать!"

21 октября в Государственном Кремлевском Дворце в четвертый раз пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC (Всемирного танцевального совета), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.



Участники турнира по латиноамериканским танцам среди любителей Николай Паршиков и Алена Гурьянова рассказали "Дни.ру" о том, как пришли в танцы, о своих впечатлениях от прошлого Кубка Кремля, о победе на турнире Rising Stars в Блэкпуле (Великобритания) и о многом другом.



Я ходила весь год и плакалась, что я хочу танцевать



Алена: Я сама захотела танцевать. Увидела по телевизору бальные танцы. Мне это все показалось очень красивым. Там была какая-то категория любителей, все было в камнях, в стразах, в перьях. И я сказала, что хочу! Рядом с домом в моем родном городе Магнитогорске была школа танцев. С первого раза меня не взяли, потому что я была слишком маленькая. Я ходила и плакалась, что я хочу танцевать. И через год дождалась своего шестилетия, и меня наконец-то взяли на танцы. Вот так я попала в бальный мир.

Николай: А у меня мои родители очень хотели, чтобы я танцевал, и в 6 лет привели в нашем поселке, в Навле, в секцию. Там я делал первые шаги, затем стал ездить танцевать в Брянск. И там уже спустя некоторое время Руслан Айдаев с Валерия открыли клуб, и я пошел к ним.

Алена: Дуэт наш возник достаточно внезапно. Я не ожидала, что меня поставят в пару с Николаем. Мы тогда были в Брянске, у Руслана с Валерией. Николай расстался со своей партнершей, я была одна. Но просто мы были очень разного уровня. Коля уже имел титулы и был высокого класса танцор. А я нет. Руслан предложил попробоваться, и так мы и встали в пару в феврале 2019 года.

Николай: Я думаю, что Руслан и Валерия не случайно нас поставили вместе, а разглядели что-то во мне и Алене, что подсказало им, что мы подходим друг другу.



Алена: Возможно, Руслан и Валерия увидели, что есть в нашем партнерстве потенциал. Мы высокие оба, по росту подходим и по комплекции, красиво смотрелись в паре.



И зрительские симпатии, и судейские оценки, и все отношение после Кубка нам очень понравилось



Алена: У меня самые теплые воспоминания о Кубке Кремля в апреле. Он был долгожданным для нас. Мы очень серьезно готовились к нему. Прорывались, очень хотели попасть в финал. У нас была стратегия по костюмам и по композициям, и по постановке на паркете. И все это дало свои плоды. Мы получили хорошую отдачу — и зрительские симпатии, и судейские оценки, и все отношение после Кубка нам очень понравилось.

Николай: Кремлевский турнир всегда ждешь с нетерпением. Это очень красивый, исторический турнир. Танцуя его, всегда получаешь большое удовольствие. А в апреле как-то особенно порадовал Кубок Кремля и еще больше запомнился чем все, что были до этого.

Мы стояли на награждении, у нас тряслись руки, мы не понимали, что произошло



Николай: Мы оттанцевали на Блэкпуле турнир Rising Stars, и когда началось награждение, мы уже были довольны тем, что мы в финале, что мы там хорошо выступили. А когда наградили, и выяснилось, что мы первые, нам не верилось. Осознание приходило уже потом, постепенно.

Алена: Когда очень долго готовишься, мечтаешь, я бы даже сказала загадываешь, прописываешь, проговариваешь — то, что мы делали все время с нашими тренерами, хотели именно выиграть Rising Stars — и вдруг это случается, ты оказываешь не готов к таким эмоциям. Мы, правда, стояли на награждении, у нас тряслись руки, мы вообще не понимали, что произошло. И уже после, через неделю или две, или даже через месяц, уже когда все поздравляли, мы оглянулись назад, посмотрели на наш путь, как мы готовились, как это все происходило в моменте, и только тогда уже осознали, что мы вообще сделали.

Сезон открыли, паркет почувствовали

Алена: Очень интересный получился Кубок Ярославля. Мы первый раз танцевали этот турнир. Нам организаторы рассказали, что последний Кубок проходил 20 лет назад. И я готова смело заявить, что я всем советую обязательно посетить этот праздник. Когда мы только приехали и зашли в зал, его еще собирали. Необычно было, что турнир начинался в шесть вечера с вечернего отделения. А когда мы вышли на парад, весь зал был уже заполнен. Все столики, все трибуны были забиты людьми. И все очень приветствовали, поддерживали. Я не знаю, были ли это люди из мира бальных танцев, или далеки от него, там был и мэр Ярославля. Но от начала до конца все сидели, поддерживали, снимали, аплодировали, подходили. В общем очень классно получилось! И площадка, и музыка, и свет — было очень красиво.

Николай: Было четыре категории, мы между собой чередовались. По всем параметрам все было очень хорошо организовано. Прекрасные, сильные составы во всех четырех группах. Судейская коллегия. И время — на турнире все было вовремя.

Алена: Даже раньше. Нигде такого не было (смеется). Это было очень классно! Мы довольны. Сезон открыли, паркет почувствовали. Теперь будем с тренерами работать над ошибками.

У нас все четко по плану



Николай: У каждого танцора бывает такой моменты, когда ты готовишься, готовишься по одному сценарию, а потом выходишь танцевать, получается совершенно по-другому.

Алена: Нас это не пугает точно. И не расстраивает.

Николай: Но специально мы не импровизируем.

Алена: Это не характерно для нашей пары. У нас все четко по плану.

Николай: Да, профессионально все отрепетировано — выход, уход. Для всего этого уже есть заготовки.

Алена: Только если из-за внешних каких-то факторов нужно что-то менять на ходу, мы подстраиваемся, переигрываем.

Раз у них получилось, раз они смогли, то и я тоже должна, я тоже смогу



Алена: Меня двигает конкуренция. Я очень сильно завожусь от этого. Мне всегда интересно, если я знаю, что кто-то лучше меня может сделать. Или стремлюсь к уровню каких-то мировых звезд, легенд нашего танца. Я всегда так думаю: они тоже все были как и мы, тоже начинали со своих первых шагов, проходили весь этот тернистый путь, и раз у них получилось, раз они смогли, то и я тоже должна, я тоже смогу, пойду и попробую еще раз. Меня вот это вдохновляет.

Николай: Все стремятся к совершенству, и нет ему предела. Но нужно понимать, что сегодня ты вот на этом этапе. Не бывает, чтобы если что-то не получилось, я прям убиваюсь, расстраиваюсь из-за этого. Меня, наоборот, это подстегивает пробовать еще и еще раз. Повторение — мать учения. Стараешься не в эмоции уходить, что тебе грустно, что не получилось что-то, какая-то сторона не вышла, а делаешь это если надо несколько дней, если надо, то и несколько месяцев, просто уделяешь этому столько времени, сколько потребуется. Бывает, конечно, что расстраивает, что тебе, например, для отработки чего-то нужно больше времени, а кому-то меньше. Но мы так устроены, мы люди. Я адекватно к этом отношусь.

Просто не успеваешь уйти в какую-то эмоциональную пропасть

Николай: Надо любить то, что ты делаешь. Когда ты любишь, ты не устаешь. Это как любимая работа, если люди работают там, где им не нравится, они устают. А если они делают то, что они любят, мне кажется, они никогда не устают. Если про эмоциональную усталость говорить.

Алена: У нас такой круговорот событий — турнир за турниром, у нас очень много кэмпов, у нас много уроков, и как будто я просто не успеваю уйти в эту усталость, какую-то эмоциональную пропасть. Сегодня мы готовимся куда-то, шьем такие-то костюмы, сегодня план такой, уже думаем на ближайшее будущее, скоро чемпионат России или Ассен, или Интернешнл. У нас везде какие-то свои заготовочки. Я все время в процессе работы на будущее. Наверное, меня это вдохновляет, и я не устаю. Бывает, что просто физически подустал к вечеру, но с новыми силами встаешь, задумываешься о том, куда ты двигаешься, где ты был.

Николай: Главное иметь цель и идти к ней.

Алена: И мы двигаемся потихоньку вперед, степ бай степ. Маленькими, но уверенными шагами.

Пусть все цели будут достигнуты, и все мечты сбудутся!



Алена: Конечно, у нас есть цели на Кубок Кремля. Можно ли это уже говорить, или это мечта, секрет (смеется). Мы, вообще, всегда хотим побеждать! Ради этого мы все это делаем.

Николай: Нас придут поддержать друзья. У меня есть партнерша по ProAm Юлия Сухих — победительница прошлого кремлевского турнира. Она придет с подругами, и я думаю, что их столик будет болеть за нас (смеется).

Алена: Я, конечно, желаю, чтобы все прошло по плану. Организаторы — очень опытная команда! Всем зрителям желаю насладиться танцем, получить от участников вдохновение, увидеть, насколько это красиво, насколько это прекрасный вид и в спортивном плане, и очень роскошный. Участникам, конечно, желаю хорошего танца, легкого паркета. И всем добра!

Николай: Пусть у всех участников все цели будут достигнуты, и все мечты сбудутся!