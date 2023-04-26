Эмоции и чемпионы третьего "Кубка Кремля – Гордость России!"

22 апреля в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер турнира – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – ДНИ.РУ.



Название "Кубок Кремля — Гордость России!" украшает афиши самого престижного танцевального турнира России уже в третий раз. Неудивительно, что эти соревнования собирают абсолютно всех сильнейших российских танцоров и, несмотря на сложные времена, многие иностранные пары — на этот раз на кремлевском паркете выступили дуэты из Италии, Хорватии, Румынии, Китая и ближнего зарубежья.

Сильнейший состав участников удалось собрать как на турниры профессионалов по латине и стандарту, так и на соревнование любителей в латиноамериканской программе и в категории Pro-Am, в которой на этот раз было разыграно три кубка. Даже в одной четвертой финала латинистов-профессионалов всеми участниками демонстрировался настолько высокий уровень танцевания и столь высок был градус борьбы, что можно было только посочувствовать судьям, которым пришлось делать весьма непростой выбор и решать, кто из 28 самобытных, ярких пар пройдет дальше, а кого придется отсеять.

Публика была невероятно активна и тепло поддерживала все без исключения пары. Тогда как арбитрам предстояло четко расставить дуэты по местам. И победа была отдана двукратным чемпионам России Кириллу Белорукову и Валерии Айдаевой. Кирилл и Валерия стали трехкратными обладателями престижной награды "Кубок Кремля — Гордость России!".

Стоит отметить, что Кирилл за этот вечер успел выиграть два Кубка. Второй он завоевал в паре с Мариной Максимовой в турнире Pro-Am. Помимо признанных лидеров в профессиональной латине на место в финале могли претендовать очень многие сильные пары, но пройти должны были только шесть сильнейших. На второе место арбитры поставили Андрея и Анастасию Киселевых. Бронзовые награды достались Михаилу Попову и Анастасии Дубровской, которые впервые вышли на кремлевский паркет в качестве профессионалов. Финалистами также стали:

Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк (4 место);

Кирилл Александров и Ульяна Максимкина (5 место);

Павел Поваляев и Дарья Ченцова (6 место).

Турнир по европейской программе среди профессиональных дуэтов завоевали Эльдар Джафаров и Анна Сажина (Азербайджан). Эти танцоры неоднократно выигрывали различные соревнования в Кремле, а также на очень многих событиях в Кремлевском дворце, как и в этот раз, выступали со своим великолепным шоу-номером.

Анна Сажина:

"Кремль есть Кремль! С ним связана история, эмоции, первые яркие впечатления детства, когда мы маленькими приходили посмотреть, как на великолепном паркете соревнуются лучшие танцоры мира. Мы смотрели на звезд танцевального спорта, восхищались ими и этим потрясающим залом. Пересматривали до дыр видеокассеты. Мы помнили каждый кадр, каждый взгляд, каждый момент этого потрясающего действа, каждое слово Станислава Попова. Мы не первый раз принимаем участие в Кремлевских турнирах, и всегда это для нас большое событие, знаменательное, всегда долгожданное. Здесь каждое соревнование организовано на самом высочайшем уровне. Мы, как и все танцоры мира всегда с трепетом относились к этому празднику. И сегодня мы счастливы, что выиграли «Кубок Кремля — Гордость России». Счастливы быть частью этого события. В этот вечер мы еще танцевали шоу для гостей Кремлевского дворца и это было очень важно для нас. Это честь для нас, и танец был так тепло принят публикой, вызвал такие эмоции и у нас самих, что я чуть не разрыдалась. Потому что действительно получилось это сделать от всего сердца, от души. Ведь настоящие эмоции нельзя сыграть".

Эльдар Джафаров:

"Кремлевские турниры проводятся уже 25 лет. Первый раз я попал на Кубок Кремля в 1999 году в качестве зрителя. И я хочу сказать всем — зрителям, танцорам, судьям, всем кто любит танцы: «Оглянитесь, посмотрите в глаза друг другу, запомните этот момент, удержите его в своем сердце. Потому что «есть только миг между прошлым и будущем, и именно он называется жизнь». Я просто рад что Кубок Кремля – это именно тот миг, в котором мы живем сейчас. Что будет завтра никто не знает, что было вчера, уже не так важно. А то, что мы проживаем сейчас в этом зале, это и есть жизнь!"

В этот раз на Кубке Кремля особое внимание было уделено танцорам Pro-Am. Для них было предусмотрено сразу три турнира. В латине состязались пары по двум возрастным категориям, всего 26 пар. А в стандарте Кубок был разыгран среди 7 дуэтов.

Многие участницы Pro-Am соревнований давно знакомы кремлевским зрителям, и уже успели найти среди публики своих поклонников. В этот раз в числе претенденток на Кубок Кремля в латиноамериканских танцах в категории Pro-Am на знаменитом паркете появилась известная актриса Ирина Пегова. Несколько лет назад она выиграла телеконкурс "Танцы со звездами" в паре с Андреем Козловским. На Кубке Кремля ее партнером стал Евгений Раев. Звездный дуэт занял в итоге девятое место. А победителями в латиноамериканской программе стали в категории "А" Кирилл Белоруков с Мариной Максимовой, в категории "В" — Николай Паршиков и Юлия Сухих, в европейской программе — многократные победители кремлевских турниров Pro-Am Александр Борисов и Эльвира Усманова.