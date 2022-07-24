"Это не памятник – это маленький театр!": знаменитая картина Репина "ожила" в городской среде

Легендарную картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Илья Репин писал 12 лет. Огромный холст впитал в себя и масляную краску, и часть истории, и мощный казачий дух.
Автор потратил немало времени и сил, чтобы проникнуться атмосферой Запорожья, особенностями его коренных жителей. Живописец основательно подошел к созданию шедевра и тщательно подбирал натурщиков в разных населенных пунктах. Так ему посчастливилось заглянуть и в Екатеринодар, что ныне зовется Краснодаром.
В начале века горожане так впечатлились задумкой художника, что воссоздали его творение. В 2008 году на улице Красной установили памятник "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Фактически это дань памяти предкам и благодарность Илье Репину в центре столицы Кубани .
Скульптор Валерий Пчелин преобразовал идею художественного полотна в объемный барельеф из бронзы. Часть знаковых элементов картины он убрал, а вместо них добавил собственные модификации. Творец создавал работу полгода.
В наши дни скульптура по праву считается значимой достопримечательностью Кубани. Возле нее толпятся и местные, и туристы. Знаменитая картина Ильи Репина буквально "ожила" в городской среде. Рядом активно фотографируются люди всех возрастов, стараясь гармонично вписаться в компанию бронзовых запорожцев.
"Репинская картина донельзя озорная. Все, кто приходят к памятнику, тоже начинают шалить. Каждый позирующий фотографу становится одним из участников картины. Если посмотреть личные снимки тех, кто отметился у памятника, мы увидим праздник фантазии и фривольности. Это не памятник – это маленький театр!" — такие яркие отзывы ходят на просторах Сети.
Трансформация достояний культуры в элементы социальной жизни помогает людям помнить свою историю, ненавязчиво прививает интерес к вечному искусству. А ведь именно его Илья Репин и преподносил в своих работах. Краснодарцы глубоко уважают художника. Прогуливаясь по той же улице Красной, трудно не заметить бюст в его честь.