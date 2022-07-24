"Это не памятник – это маленький театр!": знаменитая картина Репина "ожила" в городской среде

178 лет назад 24 июля родился великий русский живописец Илья Репин. Творчество художника стало драгоценным вкладом в развитие мировой культуры. Сегодня работы мастера по-прежнему актуальны, они воплощаются и в других формах искусства.

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