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Культура
"Это не памятник – это маленький театр!": знаменитая картина Репина "ожила" в городской среде

"Это не памятник – это маленький театр!": знаменитая картина Репина "ожила" в городской среде

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
178 лет назад 24 июля родился великий русский живописец Илья Репин. Творчество художника стало драгоценным вкладом в развитие мировой культуры. Сегодня работы мастера по-прежнему актуальны, они воплощаются и в других формах искусства.
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Легендарную картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Илья Репин писал 12 лет. Огромный холст впитал в себя и масляную краску, и часть истории, и мощный казачий дух.

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Автор потратил немало времени и сил, чтобы проникнуться атмосферой Запорожья, особенностями его коренных жителей. Живописец основательно подошел к созданию шедевра и тщательно подбирал натурщиков в разных населенных пунктах. Так ему посчастливилось заглянуть и в Екатеринодар, что ныне зовется Краснодаром.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

В начале века горожане так впечатлились задумкой художника, что воссоздали его творение. В 2008 году на улице Красной установили памятник "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Фактически это дань памяти предкам и благодарность Илье Репину в центре столицы Кубани .

Скульптор Валерий Пчелин преобразовал идею художественного полотна в объемный барельеф из бронзы. Часть знаковых элементов картины он убрал, а вместо них добавил собственные модификации. Творец создавал работу полгода.

Фото: Екатерина Ежова

В наши дни скульптура по праву считается значимой достопримечательностью Кубани. Возле нее толпятся и местные, и туристы. Знаменитая картина Ильи Репина буквально "ожила" в городской среде. Рядом активно фотографируются люди всех возрастов, стараясь гармонично вписаться в компанию бронзовых запорожцев.

"Репинская картина донельзя озорная. Все, кто приходят к памятнику, тоже начинают шалить. Каждый позирующий фотографу становится одним из участников картины. Если посмотреть личные снимки тех, кто отметился у памятника, мы увидим праздник фантазии и фривольности. Это не памятник – это маленький театр!" — такие яркие отзывы ходят на просторах Сети.

Трансформация достояний культуры в элементы социальной жизни помогает людям помнить свою историю, ненавязчиво прививает интерес к вечному искусству. А ведь именно его Илья Репин и преподносил в своих работах. Краснодарцы глубоко уважают художника. Прогуливаясь по той же улице Красной, трудно не заметить бюст в его честь.

Фото: Екатерина Ежова

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Фото: Екатерина Ежова
Автор: 24 июля 2022, 19:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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