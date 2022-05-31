Театр на Юго-Западе отметил 45-летний юбилей

26 мая 2022 года в Театре на Юго-Западе прошёл гала-концерт, посвящённый 45-летию театра, в который вошли как лучшие постановки за 10 лет, так и легендарные спектакли. Формат этот хорошо знаком поклонникам театра.

Идея родилась в 1986, когда коллектив отмечал десятилетие в Доме Туриста. Так сорокалетний юбилей вместил в себя практически всю историю театра. Тогда его праздновали на сцене… А потом он вошел в репертуар театра.

Художественный руководитель театра Олег Леушин не случайно остановился именно на последнем десятилетии. Он обозначил этот период, как Новую историю театра, которая началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на «большую сцену», однако Юго-Запад продолжал развиваться. Но здесь и Новейшая история, которая ведет свой отсчет с 40-го сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!

Первый сезон Юго-Запад официально открыл в 1977 году, а самый первый спектакль был рожден в Библиотеке Востряково аж в 1974 году. Это была «Женитьба». И после традиционного номера-представления всей труппы, зрители увидели номер именно этого спектакля, ведь это истоки, самое начало Юго-Запада.

Номера, представленные в этот вечер на сцене, вполне можно назвать «промо-роликами» к спектаклям. Как отметил Леушин, Юго-Запад всегда славился ироничным отношением к себе и именно это проявилось в гала-концерте в полной мере. Каждый из спектаклей был выбран не случайно, за каждым стоит история, важная веха в развитии театра.

В гала-концерте представили спектакли: «Женитьба», «Старые грехи», «Портрет Дориана Грея», «ZOOФЕЛЛИНИ», «Любовь и голуби», «Ромул Великий» в постановке Олега Леушина, «Игроки», «Маленькие трагедии» и «Зойкина квартира», поставленные Олегом Анищенко, «Циники» и «Книжный воришка» в режиссуре Максима Лакомкина. И, конечно, этот вечер не мог обойти вниманием спектакли основателя Театра Валерия Беляковича – «Макбет», «На дне», «Собаки», «Гамлет», «Баба Шанель» и «Мастер и Маргарита».

Театр на Юго-Западе пришли поздравить Ирина Коренева со своими студентами и телеведущий Александр Мягченков.