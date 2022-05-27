Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 4 июня

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4 июня
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17:19
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16:33
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14:23
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22:08
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22:07
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21:52
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21:34
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21:29
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20:42
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19:44
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АКЦИЯ

Детям – бесплатно!

В честь Дня защиты детей все, кто младше 14 лет, посетят Океанариум в течение всего дня бесплатно! Дети смогут не только окунутся в увлекательный подводный мир и познакомиться с более 3000 обитателями на трёх тематических экспозициях, но и посетить сказочное подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции и поучаствовать в мастер-классах, на которых смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

1 июня, "Крокус Сити Океанариум".

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"В объятиях минотавра Пикассо"

Вас ждет синтез драматического искусства, современной хореографии и инструментальной музыки. Постановка основана на авторском прочтении истории отношений Пабло Пикассо и его русской музы Ольги Хохловой – от знакомства в Риме, свадьбы, рождения сына до разрыва и отчаянных попыток все вернуть. Автор спектакля и хореограф Анна Верде представила их историю любви как корриду, страстную, привлекательную, огненную и очень опасную.

28 мая, "Яровит Холл Якиманка" (ул. Большая Якиманка, 26).

РАДИО

"Русские перцы"

Утреннее шоу "Русские Перцы" – это невероятный заряд бодрости и позитива. Каждый будний день ведущие будят многомиллионную аудиторию радиостанции весёлыми шутками, интересными обсуждениями, интервью со звездными гостями, увлекательными розыгрышами, горячими новостями и, конечно же, лучшей и любимой музыкой! Теперь же "Русские Перцы" стали еще свежее, острее и задорнее – теперь утро начинается вместе с прекрасной Полиной Жуковой, веселым и энергичным Димой Морозовым и, конечно же, неповторимым Антоном Юрьевым.

Каждое утро с 7 утра на "Русском радио".

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"ЛАСТОЧКА – SUMMEET"

Это не просто летний фестиваль музыки и активного образа жизни, а поистине крупномасштабное городское событие. Это пространство в легендарном и культовом месте, где соединятся спорт и активный образ жизни, качественная музыка и позитивные эмоции, самые разные активности и развлечения, вкусная еда и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи или друзей. Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя. Вас ждут 10 видов спортивных активностей и 20 спортивных турниров для взрослых и детей. За хорошее настроение отвечают "ЛСП", "Дельфин", Shortparis, "Куртки Кобейна", "Обе Две" и другие.

4 июня, "Лужники".

Фото: пресс-служба

"Новое Радио ДВИЖ"

Этот уникальный проект вновь соберёт на своей сцене ярких фрешменов. Известные артисты исполнят свои суперхиты и суперновинки, а москвичи ярко встретят наступающие выходные. В лайнапе вечеринки запланированы выступления звезд "Нового Радио", среди которых Султан Лагучев, Фейгин, ХАННА, Gafur, Andro, MONA и Toni. А ведущие радиостанции разыграют среди гостей крутые призы и мерч с автографами исполнителей.

27 мая, фуд-молл "Депо".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Артистические династии"

В этом концерте примут участие как юные талантливые артисты, победители престижных международных и всероссийских конкурсов, так и мастера искусств. Программа включает в себя произведения разных жанров и направлений художественного творчества – классическая музыка, джаз, фольклор, художественное слово, театр, танец. Ведущие: Татьяна Веденеева, Роман Ракита, Лада Меркулова.

2 июня, "Школа современной пьесы" (сцена "Эрмитаж").

Фото: пресс-служба

Ольга Бузова

Поющая телеведущая решила всех снова шокировать и устроить не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. На шоу "Вот она Я!" каждый пришедший станет героем и перенесется в Мир, где живет чистая и светлая энергия, которая покажет всем, что самое важное на свете — Любовь.

4 июня, "Крокус Сити Холл".

Фото: пресс-служба

СПЕКТАКЛЬ

"Искушение Паганини"

240 лет назад родился итальянский скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини. Его музыка пережила века, а гений вдохновляет до сих пор. Режиссер Ольга Дьячковская поставила удивительный по красоте и мощи спектакль "Искушение Паганани", пригласив на главную роль прославленного скрипача, лауреата международных премий, педагога, президента Фонда Натальи Гутман Святослава Мороза. "Наш спектакль – о внутреннем мире творца, об эго Паганини, – рассказал Мороз. – Именно это эго искушает музыканта, ведет его по жизни и не дает ему покоя. Но это спектакль и о музыке, ведь Паганини знал такие приемы, что до сих пор невозможно повторить – казалось, когда он играет, то останавливается время. Приемами игры и импровизации он опередил свое время". В спектакле в исполнении Святослава Мороза прозвучат отрывки знаменитых Каприсов и Кампанеллы Пагагнини.

2 июня, Дом актера.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Союз чемпионов Евгения Плющенко"

Блистательное спортивное шоу самого титулованного фигуриста в мужском фигурном катании собрало суперзвезд. На льду – Евгений и Александр Плющенко, сенсация Олимпиады в Пекине Александра Трусова , чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Касалапов и другие именитые чемпионы на льду. Это надо видеть! Ведущие шоу: Яна Рудковская и фигуристка Елена Радионова.

9 Июня, ВТБ Арена.

Фото: пресс-служба

"Бестолочь"

Комедия-вихрь по пьесе французского драматурга Марка Камолетти поставлена по законам классической комедии положений. Супружеская чета нанимает в свой дом на работу служанку-недотепу Анну – деревенскую девушку без каких бы то ни было амбиций и перспектив на личную жизнь. Муж и жена вполне довольны своим выбором, даже неисправимая глупость и необразованность прислуги не кажется им недостатком, ведь Анна теперь бесконечный повод для семейных шуток. Но вот наступает день, когда муж должен срочно уехать в командировку, жена – проведать родителей, а Анну отправляют к ее родственникам в деревню. Дом остается пустым, но совсем ненадолго... В ролях: Олеся Железняк, Андрей Ильин, Юлия Меньшова, Михаил Полицеймако/Андрей Носков/Александр Чернявский, Зоя Буряк/Елена Галибина.

9 июня, ЦДКЖ.

Фото: Екатерина Цветкова // пресс-служба

"Спасти камер-юнкера Пушкина"

Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка – и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и … спасти поэта! Закрыть его своей грудью. И ведь, кажется, получилось…

6, 29 июня, "Школа современной пьесы".

"Главная роль"

Это яркая трагикомедия о звездах со звездами, освещающая изнанку шоу-бизнеса. Главные роли исполняют оскароносная Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где картина сорвала бурные овации и получила высокие отзывы прессы. Кинопрокат на территории России осуществляет компания "Про:взгляд".

С 30 июня.

Фото: пресс-служба

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2022, 10:29 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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