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Культура

"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей

Анастасия Вертинская. Фото: Anastasia Vertinskaya Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Легендарная актриса и звезда советского кинематографа Анастасия Вертинская уже почти не появляется на экранах и театральных подмостках. Все потому, что ее мало интересуют роли, которые ей предлагают. Но как же живет сейчас Анастасия Александровна? Узнали "Дни.ру".
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Она родилась в творческой семье. Отец – поэт, песенник и актер Александр Вертинский долгое время провел в эмиграции в Шанхае и в 1943 году вернулся в Советский Союз. Мать – Лидия Циргвава, художница и киноактриса. В детстве Анастасия Вертинская мечтала быть балериной, но все сложилось иначе...

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Дебют в кино

В 1960 году режиссер Александр Птушко взял ее на главную роль Ассоль в фильме "Алые паруса". Картина была бешено популярной. За первый год ее посмотрели 23 миллиона человек! Анастасия Вертинская впоследствии неохотно говорила о своем дебюте в кино. "Я толком не знала, что делать перед камерой, как двигаться и что говорить". Ей было 15, и она мало представляла себе мир большого кино. Потом актриса возненавидела картину за то, что она сделала ее известной и фактически лишила возможности спокойно жить.

Анастасия Вертинская. Фото: Russian Look/Russian Look/www.globallookpress.com

Девушка в купальнике на советском экране

В 1961 году вышел фильм "Человек-амфибия", в котором Анастасия Вертинская сыграла блестящую Гуттиэре. Ей удалось научиться всему, чего требовали режиссеры, и даже отменно плавать и нырять в ледяную воду без дублеров. Однако советским критикам не понравилось, что юная леди слишком часто мелькает в купальнике (для экрана это было слишком вызывающе). Несмотря ни на что, картина завоевала на Международном фестивале фантастического кино премию "Серебряный астероид". Вертинская же обрела прочный статус звезды советского экрана.

После громкого успеха в кино началась ее театральная карьера. Работая в Московском театре имени Пушкина, она говорила, что боится толпы. У нее не было телохранителей. С такой бешеной популярностью приходилось непросто.

Провал при поступлении

В 1963 году Вертинская уже состоявшейся звездой идет на вступительные экзамены в Щукинское. И проваливается. Однако настойчивая актриса все-таки попадает в училище. Вертинская пришла учиться уже будучи готовой актрисой и с собственными порой неадекватными фанатами: ей сыпали песок в глаза, угрожали самоубийством, преследовали. Каждую ее роль сбегались смотреть студенты со всего потока – ведь она всегда играла экспериментально, каждый ее выход на сцену был чем-то новым, уникальным.

После 1964-го сыгравшей Офелию в "Гамлете" и Лизу Болконскую в "Войне и мире" актрисе удалось оторваться от клише "дочь Вертинского", ведь имя ее гениального отца всегда накладывало тень. Она стала независимой актрисой, общество и режиссура оценивали ее не только как наследницу творческого рода, но и как самостоятельную личность.

Анастасия Вертинская. Фото: Russian Look/Russian Look/www.globallookpress.com

"Это уже не моя чашка чая..."

Сегодня Анастасия Вертинская уже сказала все, что хотела сказать на своем творческом пути, и никому ничего доказывать не стремится. От многих ролей и интервью она отказывается попросту потому, что уже сыграла все свои главные роли.

Анастасия Вертинская. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com

"Это уже не моя чашка чая больше. Люди, которые меня знают, они знают, что я неуговариваемый человек. Для молодежи я сделала все, что могла сделать, и для молодежи, и для общества. Теперь я нахожусь на заслуженном отдыхе", – сказала Анастасия Александровна в беседе с "Дни.ру".

Анастасии Вертинской 75. Сегодня она практически исчезла с экранов и театральных подмостков, не ведет соцсетей. Народная артистка РСФСР объясняет это тем, что в последнее время ей не присылают предложений, которые ее интересуют.

То же самое и с мужчинами. Она говорит, что любит свободу настолько, что не может ограничивать себя браком. Это и объяснимо, ведь масштаб ее личности настолько велик, что трудно укладывается в привычные рамки. В настоящее время Анастасия Александровна много времени проводит с семьей – воспитывает внуков, занимается домом. Словом, проводит время так, как заслужила, и как хочет того сама.

Автор: 16 сентября 2020, 15:08

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