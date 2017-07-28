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Культура

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской

Марианна Вертинская. Кадр из фильма "Смерть под парусом"
28 июля – день рождения актрисы театра и кино Марианны Вертинской, старшей сестры Анастасии Вертинской. К сожалению, личная жизнь и карьера прекрасной голубоглазой блондинки складывалась не самым лучшим образом.
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Марианна родилась в семье знаменитого певца Александра Вертинского, а год спустя на свет появилась и ее сестра Анастасия. Все детство и юношество отношения между девочками были омрачены негласным соперничеством.

Марианна Вертинская. Кадр из фильма "Гражданский иск"

В основном, эту ситуацию создавала младшая сестра Анастасия. Как признавалась позже знаменитая актриса, она страшно ревновала родителей, и в особенности, боготворимого ею отца, к Марианне. Так, например, Анастасия считала имя сестры красивее своего, пишут "Аргументы и факты".  

"Папа называл Машу Биби. А меня – Настенька. Я была возмущена. Потому что Марианной можно было назвать только ту, которую любишь. А кого ненавидишь – только Настенькой. У нас все уборщицы в школе были Настеньки. У нас с Машей была страшная ревность...", – рассказывала Анастасия.

Марианна Вертинская. Кадр из фильма "Капитан Немо"

По словам актрисы, она могла неделями не разговаривать с отцом, если ей казалось, что Марианне он подарил красивее куклу, чем ей. Напряженные отношения сестер в детстве часто перетекали в драки.

Возможно, что именно жгучая ревность и соперничество и подтолкнули Анастасию к большим успехам в кино. Красотка Настя стала популярна уже в 17 лет после блистательной роли Ассоль в картине "Алые паруса", навсегда выиграв у Марианны первенство в карьере.  

Марианна также активно снималась в кино и играла в театре, но почему-то, несмотря на ангельскую внешность и талант, оказывалась менее популярна. Между тем, обе сестры в равной степени пользовались бешеным успехом у противоположного пола. Так, в яркую голубоглазую блондинку Марианну были влюблены практически все самые известные мужчины того времени: кинорежиссеры Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, художник Лев Збарский и многие другие. 

Марианна Вертинская. Кадр из фильма "Денискины рассказы"

Марианна была замужем три раза, однако ни один из браков не оказался для нее счастливым. Первым ее избранником стал архитектор Илья Былинкин, которому она родила дочь Александру. Отношения супругов не сложились и они были вынуждены развестись. 

Второй раз Марианна вышла замуж за известного актера Бориса Хмельницкого. Пораженный красотой актрисы мужчина сразу же сделал ей предложение руки и сердца. В этом браке у Марианны родилась еще одна дочь Дарья.

Марианна Вертинская. Кадр из фильма "Високосный год"

Однако спустя какое-то время актриса приняла решение уйти из семьи к другому мужчине. Младшую дочь она с собой не забрала, оставив на воспитание отцу. Пожалуй, это одно из самых темных и драматичных пятен в биографии прекрасной актрисы.

Хмельницкий долгие годы не мог оправиться от этого удара в спину со стороны любимой женщины. Хотя впоследствии бывшим супругам удалось наладить хорошие отношения. Третий раз Марианна вышла замуж за предпринимателя из Праги Зорана Казимировича.

Однако жизнь в разных странах и нежелание актрисы переезжать из России постепенно отдалили супругов и их брак распался. Сегодня Марианна живет одна и уже много лет не снимается в кино.

Со своей знаменитой сестрой она находится сейчас в хороших отношениях. После смерти родителей Анастасия и Марианна стали больше ценить кровные узы, и давнее соперничество осталось в прошлом.   

Кстати, сестер объединяет и не слишком счастливая личная жизнь.  Анастасия Вертинская была дважды замужем за известными людьми (Никита Михалков, Александр Градский) и оба раза неудачно. Позже актриса признавалась, что хорошо чувствует себя в одиночестве и, наверное, просто не создана для брака. 

Автор: Рудольф Великолепный28 июля 2017, 12:21

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