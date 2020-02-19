Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад

"Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее", – считал режиссер Константин Станиславский. Спектакль Ильи Ильина "Золушка" в театре "Геликон-опера" целиком оправдывает этот завет. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере и позавидовал детям.

В Москве насчитывается около четырехсот театров разного масштаба и форм собственности. И почти в каждом есть детский спектакль. Но вот придумать его таким, чтобы и родители не скучали, удается редко кому. Из удачных вспоминаются разве что "Синяя синяя птица" в Театре наций да "Кролик Эдвард" в РАМТе, где всегда взрослых в зале намного больше, чем детей. Да и цены на билеты не детские.

Премьера "Золушки" в "Геликон-опере" хотя и имеет возрастной ценз "6+", но в первую очередь будет оценена именно публикой постарше. Столько здесь тонких аллюзий, отсылок, открытий, понятных только с возрастом! Так что вовсе напрасно "Золушку" считают детской сказкой.

Перед нами – современная "упакованная" дорогая кухня в богатом доме. Газовая плита, вытяжка, камин. Над ним – плазменный телевизор, по которому показывают любимый многими поколениями черно-белый фильм Надежды Кошеверой и Михаила Шапиро "Золушка" 1947 года (в фойе театра выставлена та самая туфельки Янины Жеймо 31 размера со съемок и костюм Принца!). Это тонкий и любопытный режиссерский прием – история Золушки оказывается тем самым вневременной. И новая героиня – среди нас.

Во втором акте спектакля эта идея будет усилена – принц станет искать потерявшую на балу хрустальную туфельку красавицу прямо среди зрителей "Геликона", измеряя их элегантные ножки. В новостях по телевизору на все той же богатой кухне будут показывать отрывки из этого же спектакля "Геликона" 2020 года, а бегущая строка сообщит о разыскиваемой хозяйке туфельки.

В спектакле нашли отражение многие современные реалии – Мачеха и ее родные дочери едят гигантские гамбургеры, на кухне появляется модное кожаное кресло-качалка. Но режиссер, несмотря на максимальную перекличку с днем сегодняшним, все-таки подчеркивает, что перед нами сказка. Которая может случиться с каждым, если верить в чудо.

Утрированного размера утюг и чайник и другие предметы быта Золушки оживут и превратятся в Тетушку Метлу (Оксана Осадчая), Кочергу (Юлия Горелова), Дядюшку Утюга (Антон Куренков) и Отважного Чайника (Антон Фадеев). Вместе с ним главная героиня окажется в неком зазеркалье, в сказочном королевстве, где все другое, все иначе.

Чтобы создать этот чудесный мир, в "Геликоне" впервые использовали масштабные дорогие голографические проекции, экраны, новый свет. И от того, как тыква превращается в сверкающую карету, в мыши – в прекрасных лошадей, дух захватывает даже у взрослых, что уж говорить о детях, которые и вовсе сидят с раскрытыми от изумления ртами. Аплодисменты часто звучат не после удачно исполненных партий, а после чудес на сцене.

Стоит заметить, что написанная в конце 80-х годов прошлого века музыка Леонида Вайнштейна – не самая простая. Но скучать точно не придется даже самым искушенным меломанам. Во многом благодаря филигранно подобранному актерскому составу – сопрано Лидия Святозарова в роли Золушки, тенор Иван Волков в роли Принца, но, главное, бас Алексей Дедов в роли... Мачехи. У него в жизни 46 размер ноги и своей хрупкой сценической падчерицы он раза в два больше по всем параметрам. Но тем сильнее комический эффект, тем ярче гротескное начало спектакля.

Очередной блок показов "Золушки" состоится в октябре, уже в новом сезоне. Но уже ясно, что билетов будет не достать – про спектакль говорит вся театральная Москва. А "Геликон" этой постановкой вновь подчеркнул свой статус трендсеттера, законодателя моды.

И доказал, что чудеса случаются.