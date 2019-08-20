В "Ленкоме" раскрыли подробности о здоровье Марка Захарова

Народный артист СССР, художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров госпитализирован. Директор театра Марк Варшавер дал комментарий на этот счет.



Марк Варшавер подтвердил, что режиссер находится в больнице. По словам директора, врачи подозревают пневмонию.

Тем не менее об этом говорить пока рано. Все станет ясно после дополнительных анализов, сообщает "Петербургский дневник".

Также Варшавер отметил, что артиста скоро выпишут. Медики считают, что через пару дней Марку Захарову можно будет покинуть больницу, пишет "Вечерняя Москва".

"Мы надеемся, что Захаров отделался легким испугом", – добавил Варшавер.



Марк Захаров по праву считается одним из самых талантливых режиссеров в стране. Среди его самых успешных работ – спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Вишневый сад".

Напомним, что артиста доставили в реанимацию в ночь на 20 августа. Как писали "Дни.ру", состояние Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное.