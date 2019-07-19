"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер

Эдвард Ферлонг вновь появится в роли Джона Коннора в культовом фильме спустя 28 лет. О новой франшизе "Терминатор-6" объявил продюсер Джеймс Кэмерон.

Актер, долгое время боровшийся с алкоголизмом и наркоманией после обрушившейся на него славы, к радости фанатов, вернется к роли сына Сары Коннор. На презентации "Терминатора-6" показали отрывок из фильма.



В нем Сара Коннор рассказывает, что не раз сражалась с киборгами из будущего уже после событий "Судного дня". Терминатор же живет среди людей, его называют Карл, и он держит собаку, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер Тим Миллер рассказал, что суть "Терминатора-6" связана с последствиями выбора Сары Коннор. Она пыталась уничтожить занимавшуюся компьютерными разработками корпорацию Cyberdine Systems. На пресс-конференции в честь выхода картины был презентован новый постер, изображающий Терминатора и Сару Коннор.

Отметим, что актер Эдвард Ферлонг уже успел побывать за решеткой. Сейчас ему 41 год, и пока не совсем ясно, каким его собирается подать режиссер.

То, в кого превратился юный красавчик из "Терминатора-2", для зрителей "Терминатора-6" станет сюрпризом. Однако ранее в Сети появлялись фото располневшего и обрюзгшего артиста. Эдвард Ферлонг появлялся в проходных ролях на телевидении и в нескольких фильмах, но роль Джона Коннора станет его первой крупной работой в кино за последние 28 лет.