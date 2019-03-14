Нетребко изменилась до неузнаваемости

Певица готовится к новой постановке в Королевской опере. Ради выступления Анне Нетребко пришлось кардинально изменить образ.





На странице в Instagram звезда разместила видеозапись, на которой демонстрирует новый цвет волос. "Острый репортаж из Королевской оперы. Вот что сделали со мной эти нехорошие люди: дирижер, режиссер и прочие", – поделилась Анна Нетребко с подписчиками, после чего показала светлые локоны.

В подписи к посту она отметила, что не перекрасилась в блондинку. Режиссер попросил ее на время сменить имидж. "Это сценический образ, и, конечно, я понимаю, что со своими волосами мне лучше, но это моя работа", – приводит слова певицы Пятый канал. Затем звезда продублировала запись на английском языке.

Пользователи пришли в восхищение от ее нового образа. По их словам, исполнительница выглядит прекрасно с любым цветом волос. "Как мне нравятся ваши острые репортажи", "Красоту ничем не испортишь", "Вы прекрасны в любом возрасте", "Хоть блондинка, хоть брюнетка, лучше нет Анны Нетребко", "Вы – прелесть! Вам любой образ подходит!", "Прекрасный грим", "Вы всегда красивы и неповторимы", – отмечали они.

Напомним, недавно певица выступила на Венском балу. Анна Нетребко исполнила вальс Луиджи Ардити "Поцелуй", после чего к ней присоединился муж – тенор Юсиф Эйвазов. Вместе они спели отрывок из оперы Джакомо Пуччини "Богема". Слушатели остались под большим впечатлением от выступления оперных звезд.