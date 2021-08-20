Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Анна родилась и выросла в Краснодаре в семье, происходящей из кубанских казаков. Занималась музыкой и пением, была солисткой хора "Кубанская пионерия" при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края. Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию.

В 1993 году победила на конкурсе им. М.И. Глинки и была приглашена в Мариинский театр, где работала с дирижером Валерием Гергиевым.

В 1994-м ее пригласили на роль Царицы ночи в проекте "Волшебная флейта" в Рижскую независимую оперу Avangarda Akad?mija. Автор проекта и режиссер - Михаил Мамилов, дирижер - Дэвид Милнс (США).

Настоящую славу Нетребко принесли роли Памины в "Волшебной флейте" и Розины в "Севильском цирюльнике". Кроме того, Анна стала известна как исполнительница русских оперных партий: Людмилы ("Руслан и Людмила" Глинки), Наташи ("Война и мир" Прокофьева), Луизы ("Обручение в монастыре" Прокофьева) и Марфы ("Царская невеста" Римского-Корсакова).

Нетребко также успешно выступала в нехарактерном для себя стиле бельканто, исполнив романтические роли Джильды в "Риголетто" Верди, Мими в "Богеме" Пуччини и Джульетты в "Капулетти и Монтекки" Беллини.

В 2002 году состоялся дебют Нетребко в Метрополитен-опера (Наташа, "Война и мир"). В том же году она выступила в роли Донны Анны в опере "Дон Жуан" Моцарта, которая прошла в рамках фестиваля в Зальцбурге под управлением Николауса Арнонкура.

В 2003 году вышел первый студийный альбом Opera Arias, который стал одним из самых продаваемых дисков академической музыки в 2003 году. В следующем, 2004-м, вышел второй альбом - Sempre Libera.

В 2004 году Нетребко снялась в американском фильме "Дневники принцессы - 2" в роли самой себя.

В марте 2006 года певица подала прошение о получении австрийского гражданства, так как собиралась жить в Вене и Зальцбурге. Австрия удовлетворила прошение 25 июля, при этом гражданство России оперной дивы было сохранено.

6 февраля 2012 года Анна была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты России и действующего премьер-министра Владимира Путина.

Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. 5 сентября 2008 года в Вене родила сына Тьяго Аруа. В ноябре 2013-го, после шести лет отношений, они решили расстаться.

29 декабря 2015 года в Вене Нетребко вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Сейчас живет в Вене и Нью-Йорке.