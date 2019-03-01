Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу

В четверг, 28 февраля, в столице Австрии состоялся Венский бал. Торжественное мероприятие началось с выступления знаменитой оперной певицы Анны Нетребко.





Артистка исполнила вальс Луиджи Ардити "Поцелуй", после чего к ней присоединился супруг – тенор Юсиф Эйвазов. Вместе они спели отрывок из оперы Джакомо Пуччини "Богема". Слушатели остались под большим впечатлением от выступления звезд.

Нетребко открыла Венский бал в третий раз. Перед выходом на сцену артистка призналась, что сильно волнуется. "Я, конечно, очень нервничаю, и думаю, что особенно сегодня вечером будет много стресса. Сложно выступать, потому что это прямой эфир, много людей и камер, но мы справимся с этим!" – цитирует ее телеканал "Культура".

Напомним, что Венский оперный бал считается одним из самых престижных мероприятий в мире. Он завершает ежегодный бальный сезон, который начинается в новогоднюю ночь и длится до католического Великого поста. Мероприятие посетили более пяти тысяч гостей, среди которых – деятели культуры, спорта и политики.

За несколько часов до старта канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с Анной Нетребко и ее семьей. В своем Twitter политик назвал артистку "визитной карточкой" своей страны. "С радостью приветствовал оперную певицу Анну Нетребко, ее мужа Юсифа Эйвазова и ее сына у себя в канцелярии. Анна Нетребко – это отличная визитная карточка для Австрии. Я с нетерпением жду ее выступления на сегодняшнем оперном балу", – цитирует государственного деятеля ТАСС.