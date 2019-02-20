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В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант

Фото: www.globallookpress.com
"Ленинград Центр" – самое модное и стильное заведение для досуга в Северной столице. Кинопоказы, выставки, масштабные шоу – здесь удивляют каждый день. Но приходят сюда и просто ради эстетического удовольствия, чтобы полюбоваться на звезду – Ксану Сергиенко. Это подлинный бриллиант в коллекции, которую собрал режиссер Феликс Михайлов.
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Самых талантливых звезд российской сцене подарила соседняя Украина. Лобода, Лолита, Ани Лорак – все они сегодня на пике популярности. Вот и Ксана Сергиенко родилась в Незалежной – в известном по сборнику Николая Гоголя Миргороде, что под Полтавой.

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В 15 лет она завоевала первое место на международном детском конкурсе  "Черноморские игры-1999", а, спустя четыре, года уже пробовала себя в Москве на популярном телепроекте "Народный артист".

Фото: Пресс-служба

Но будущее Ксана видела по ту сторону Атлантики – в 2005 году поступила учиться джазу в престижную американскую New School of Music. Там на нее обратил внимание ветеран мировой музыкальной индустрии Martin Heath, благодаря которому у Ксаны сформировался уникальный индустриально-металлический стиль.

Фото: Пресс-служба

Ксана при этом хорошо понимала, что при всех ее талантах и широте диапазона, на родине джаза она могла довольствоваться только клубными выступлениями. Ей же хотелось большего. В Москве как раз был объявлен кастинг на вокальный суперпроект Первого канал "Голос". И Ксана рискнула, оставив в Америке квартиру, друзей и даже любимого человека...

На "слепых прослушиваниях" Ксана спела так, что, по словам Александра Градского, "стыдно было не повернуться". Но Сергиенко выбрала наставником Диму Билана, в команде которого была настоящей звездой! Благодаря мощному исполнению хитов Лары Фабиан и Ирины Аллегровой Ксана дошла до полуфинала и стала любимицей у зрителей. А после тех блестящих выступлений ее пригласили поучаствовать в телевизионном проекте перевоплощений на ’Точь-в-точь’’. И снова успех!

В 2017-м Ксана по приглашению самого востребованного и дорогого питерского режиссера Феликса Михайлова (занимался постановкой программ "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период", "Цирк со звездами", церемоний открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в 2018 году) начала работать в "Ленинград Центре". С тех пор она не только становится украшением каждого нового шоу, будь то "Прекрасная М" или LOVESICK, но и сама пишет многие песни для них!

Как и все артисты у Феликса Михайлова, сегодня Ксана осваивает мастерство вне своего основного жанра. И, возможно, в премьере летнего шоу "Timeless. Шаг 2" мы сможем увидеть Ксану уже под самым потолком на трапеции. Она сможет.

Автор: Феликс Грозданов20 февраля 2019, 16:05
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