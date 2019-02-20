В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Самых талантливых звезд российской сцене подарила соседняя Украина. Лобода, Лолита, Ани Лорак – все они сегодня на пике популярности. Вот и Ксана Сергиенко родилась в Незалежной – в известном по сборнику Николая Гоголя Миргороде, что под Полтавой.
В 15 лет она завоевала первое место на международном детском конкурсе "Черноморские игры-1999", а, спустя четыре, года уже пробовала себя в Москве на популярном телепроекте "Народный артист".
Но будущее Ксана видела по ту сторону Атлантики – в 2005 году поступила учиться джазу в престижную американскую New School of Music. Там на нее обратил внимание ветеран мировой музыкальной индустрии Martin Heath, благодаря которому у Ксаны сформировался уникальный индустриально-металлический стиль.
Ксана при этом хорошо понимала, что при всех ее талантах и широте диапазона, на родине джаза она могла довольствоваться только клубными выступлениями. Ей же хотелось большего. В Москве как раз был объявлен кастинг на вокальный суперпроект Первого канал "Голос". И Ксана рискнула, оставив в Америке квартиру, друзей и даже любимого человека...
На "слепых прослушиваниях" Ксана спела так, что, по словам Александра Градского, "стыдно было не повернуться". Но Сергиенко выбрала наставником Диму Билана, в команде которого была настоящей звездой! Благодаря мощному исполнению хитов Лары Фабиан и Ирины Аллегровой Ксана дошла до полуфинала и стала любимицей у зрителей. А после тех блестящих выступлений ее пригласили поучаствовать в телевизионном проекте перевоплощений на ’Точь-в-точь’’. И снова успех!
В 2017-м Ксана по приглашению самого востребованного и дорогого питерского режиссера Феликса Михайлова (занимался постановкой программ "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период", "Цирк со звездами", церемоний открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в 2018 году) начала работать в "Ленинград Центре". С тех пор она не только становится украшением каждого нового шоу, будь то "Прекрасная М" или LOVESICK, но и сама пишет многие песни для них!
Как и все артисты у Феликса Михайлова, сегодня Ксана осваивает мастерство вне своего основного жанра. И, возможно, в премьере летнего шоу "Timeless. Шаг 2" мы сможем увидеть Ксану уже под самым потолком на трапеции. Она сможет.
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