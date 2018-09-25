Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма

Юбилейный, пятый сезон петербургский "Ленинград-Центр" открыл премьерой спектакля Timeless. Режиссер Феликс Михайлов, который летом отвечал за церемонию открытия и закрытия чемпионата мира по футболу, соединил в новом проекте эротику с Вертинским, а "Белые розы" Шатунова – с Цветаевой. Корреспондент Dni.Ru одним из первых оценил постановку.

Вообще-то спектаклем с названием Timeless "Ленинград-Центр" должен был начинать свою историю. Но тогда даже сами актеры не до конца понимали, в каком жанре им предстоит работать – ничего подобного в России никто ни до, ни после не делал. Да и худрук театра Феликс Михайлов счел, что название Timeless ("Вне времени") для старта звучит слишком претенциозно. Он начал со спокойных "Иллюзий", чтобы показать публике формат и постепенно готовить ее к более интеллектуальным постановкам.

В прошлом сезоне в "Ленинград-Центре" выпустили куртуазное шоу LoveSick, сочетающее в себе изысканность цирковой пластики и хореографии. Как говорит режиссер, это была постановка о стереотипах, эдакая хрестоматия по сексу. Теперь герои спектакля повзрослели, и им захотелось поговорить не только и не столько о теле, сколько о душе и чувствах. Получился полный аллюзий, аллегорий и интертекстуальных отсылок спектакль – философский, умный, рассчитанный на подготовленную (и состоятельную, потому что цены на билеты доходят до 80 тысяч рублей!) публику. Но все такой же дерзкий!

Феликс Михайлов приглашает зрителей в парк развлечений, эдакий Кони-Айленд на краю времени, где возможно все. Аттракционы там – это людские страхи, пороки, искушения и соблазны. И вот по зрительному залу едет поезд, который доставит в мир, где врут, влюбляются, изменяют, делают предложения и предают. "В детском парке развлечений в людях хотя бы на миг, но просыпаются детские бессознательные вещи, а мне хотелось пробудить их во взрослых людях", – говорит постановщик.

Он исследует мир полутора десятков женщин из разных эпох, словно потерянных во времени и пространстве. Каждая из них ожидает решения своей судьбы. Ведь истории их любви еще закончены, и нужно заново прожить, прочувствовать то, что когда-то их окрыляло и губило. Поэтому главный герой прикасается к воспоминаниям героинь, заставляя снова вспыхивать эмоции, чтобы в финале каждая из них услышала заветное: "Я люблю тебя".

История каждой героини – это законченный спектакль, маленький, но захватывающих дух дорогой аттракцион. Воздушные гимнасты, эквилибристы и жонглеры демонстрируют невероятный уровень техники, которому бы позавидовал любой цирк мира. При этом среди актеров есть такие, кто изначально пришел с улицы на мастер-класс. Здесь нет ни одного драматического актера, их никто не учил говорить на сцене, поэтому рассказывать о чувствах и страстях они могут только при помощи тела. И лишь на пике эмоций эту синхробуффонаду разрешено "разбавить" голосом.

Поиском пластических решений артисты театра занимались по четыре часа на протяжении двух месяцев. Большая часть хореографии – собственные находки участников постановки. Но в Timless Михайлов впервые использует придуманный израильскими хореографом Охадом Нахарином импровизационный танцевальный стиль гага, основанный на психоделике и абсолютной свободе тела.

Пригласил он и москвичей – Александра Тронова и Анну Дельцову. Первый известен по шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, вторая блистала в "Минуте славы" на Первом. А вместе они – одна из лучших российских команд уличного и экспериментального танца Jack’s Garret. Их пластические визуализации о том, как устроен внутренний мир человека, оказались очень созвучными тому, чего добивался Михайлов. "Мне понравилась их манера, захотелось попробовать эту новую эстетику", – объяснил Феликс.

К каждой сцене в спектакле он подобрал очень точный эпиграф – фразы Вольтера, Фридриха Шиллера, Оскара Уайльда, Артура Шопенгауэра, Александра Пушкина Симоны де Бовуар, раскрывающие суть отношений полов. При этом классики философии и литературы выбраны неслучайно – та же де Бовуар считается идеологом феминистского движения, а Шопенгауэр всю жизнь страдал от безответной любви к приме веймарской оперы Каролине Ягеман, поэтому был холостяком. Если знаешь эти тонкости, смотреть спектакль становится еще увлекательнее.

Цитаты, на которые опирается режиссер, многие услышат впервые, но точно запомнят. Чего только стоит фраза Марлен Дитрих: "Почти каждая женщина хотела бы хранить верность. Трудность лишь в том, чтобы найти мужчину, которому можно было бы хранить верность!"

Фильмы с ее участием наверняка были в списке, который перед началом работы над спектаклем режиссер раздал актерам. Там – полсотни лент и книг, позволяющих понять, как ту или иную темы трактуют в мировом искусстве. И это помогает в работе над ролью больше, чем объяснения Михайлова, поэтому он их и не любит. Да и как объяснишь любовь?!

Любовь во всех ее проявлениях – лейтмотив спектакля "Ленинград-Центра". Она – в поступках героев, в музыке – от наигрываемых оркестром незамысловатых и всем известных мелодий типа "Миллион алых роз" Пугачевой, "Выпьем за любовь" Николаева и "Белые розы" Шатунова до "Помолись, дружок" на стихи Цветаевой и "Кокаинетки" Вертинского.

Но центральной музыкальной темой спектакля, конечно, является бессмертная композиция Bésame Mucho, которая считается гимном любви XX столетия. В разных аранжировках и версиях она звучит на протяжении почти всех двух с половиной часов, пока на сцене сменяются типажи, герои и их истории.

Как и Bésame Mucho, в спектакле то и дело возникает тема кольца. Это символ супружеской верности, производящей женской энергии, непорочности и, конечно, бесконечности. Гигантские и миниатюрные, потерянные и найденные, в виде обручей – кольца в каждой сцене несут свою идею.

Принцип разножанровых дивертисментов и скетчевости для спектакля режиссер выбрал в угоду моде. Сегодня все сидят в социальных сетях, листая ленту новостей: тут кто-то цитирует классика, здесь красивая фотография с пляжа, там друг показывает знаменитый шедевр... А в итоге этот кажущийся эклектичным калейдоскоп складывается в цельную картину мира. Мира, которым все-таки правят женщины – испокон веков мужчины завоевывали их в бою, сражались на рыцарских турнирах или вызывали друг друга на дуэль. В истории было несколько случаев, когда прекрасная дама становилась поводом для начала кровопролитной войны.

В процессе работы над спектаклем Феликс Михайлов придумал столько всего, что понял: в пространство одной постановки это не вместить. Поэтому он начал работу над продолжением Timeless. По духу оно будет напоминать роман "Вспоминая моих грустных шлюх" Габриэля Гарсиа Маркеса, где умирающий человек вспоминает свои сексуальные опыты. Секрет женской сексуальности и магнетизма раскрыт. Пришло время исследовать внутренний мир мужчины.